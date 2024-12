L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti come sempre è tratto dai sui profili social ufficiali. Anche per la settimana appena iniziata, dal 2 all’8 dicembre 2024, il noto astrologo ha rivelato che cosa prevedono le Stelle e quali saranno i segni particolarmente fortunati sia in amore che sul lavoro e quali, invece, quelli che dovranno agire con maggiori cautele, va segnalato che Venere entra in Acquario a partire da sabato 7 e ciò avrà delle importanti ripercussioni non solo per i nati del segno ma anche per tutti gli altri. Vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale 2-8 dicembre di Mauro Perfetti: intesa di coppia per Ariete

ARIETE: Le stelle ti possono aiutare a rinforzare l’alchimia di coppia! Tuttavia è utile anche porsi delle domande e capire se ha senso tenere in piedi un rapporto in cui non ci si sente capiti e corrisposti, nel lavoro se si vuole ottenere di più occorre perfezionare strategie e capacità.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti le Stelle ti aiuteranno a riscaldare un sentimento ma non possono fare miracoli dove la relazione non vuole rilassarsi, nel lavoro c’è da capire cosa si può fare e cosa, invece, deve essere scartato in partenza.

GEMELLI: Le Stelle ti danno la possibilità di rimettere in piedi quei rapporti di amore o di lavoro che si sono ‘adagiati’ ma meritano ancora fiducia, o di sganciarvi da quelli che sono scaduti del resto il vostro segno è composto da due metà e la metà che non è stata ammaccata aiuterà a cambiare vita.

CANCRO: Le Stelle vi possono aiutare a rimettervi al primo posto soprattutto se vi siete trascurati perché eravate concentrati o distratti da altro, nel lavoro si possono aprire trattative o fortunate scelte di percorso ma vanno valutate con attenzione.

LEONE: L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti rivela che le Stelle ti possono dare la spinta per migliorare tutto, specialmente se non vi sentite appagati in amore e realizzati sul lavoro, cercate però di non avere frette e di agire con calma e lucidità-

VERGINE: Le Stelle vogliono spingervi a sistemare le cose o a chiudere quei rapporti che sono andati in tilt, Venere in Capricorno aiuta a concentrarsi di più su ciò che conta veramente e recapita novità e sorprese che ribalteranno i momenti no.