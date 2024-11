L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti come sempre è tratto dal suo profilo Instagram e svela quali segni saranno particolarmente baciati dalla Dea della fortuna sia in amore che sul lavoro e quali invece potrebbero avere tensioni e intoppi e dunque è meglio che si muovano con cautela. Nella settimana che va da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre 2024 Mercurio diventa retrogrado in Sagittario martedì 26 mentre la Luna si fa nuova in Sagittario a partire da domenica 1. Vediamo nel dettaglio le previsioni della settimana da Ariete a Vergine con i segni al top e quelli ‘flop’.

Oroscopo settimanale dal 25 novembre al 1 dicembre 2024: il cielo aiuta Ariete

ARIETE: Per sistemare ciò che non va e ritrovare più complicità nelle dinamiche sentimentali il cielo manda degli aiuti, nel lavoro si potrebbero venire a creare degli intoppi anche non creati da te, per fortuna la Luna nuova in Sagittario ti aiuta a ribaltare i progetti per renderli perfetti.

TORO: L’oroscopo settimanale svela che Venere la Dea dell’amore ti può aiutare ad alleggerire i problemi e sciogliere le incompatibilità, ma allo stesso tempo non può far nulla per laddove manchi l’alchimia, nel lavoro è consigliabile rallentare e valutare le proposte professionali pEcciiù giuste.

GEMELLI: La Luna Nuova in Sagittario vi farà scoprire cosa vi manca e cosa non vi serve più per riscoprirvi felici nei sentimenti e realizzati nella vita, nel lavoro, invece, per ogni proposta valutate pro e contro se volete prevenire abbagli e fregature.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale: mix di Stelle perfetto per Leone su amore e lavoro

CANCRO: Venere in Capricorno ti dà una mano per far uscire fuori incompatibilità che minano la convivenza e la complicità, nel lavoro grazie all’intuito potrete rivoluzionare in meglio un po’ tutto.

LEONE: Perfetto mix di Stelle nel cielo che vi può portare fuori dal tunnel ed aprire una fase top un po’ per tutto, amore e lavoro, il consiglio però è di non avere fretta di recuperare le occasioni e il tempo che credi aver perso.

VERGINE: L’oroscopo settimanale dal 25 novembre al 1 dicembre 2024 svela che le stelle sono promettenti per i rapporti ben riusciti ma possono rivelarsi antipatiche per quelli un po’ sballati, nel lavoro bisogna concentrarsi di più su ciò che ha già funzionato.