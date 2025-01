Vediamo insieme cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 2 all’8 febbraio 2025 tenendo conto dell’amore e del lavoro, e delle influenze planetarie che danno delle indicazioni ai vari segni dello zodiaco. Le previsioni dello zodiaco per i primi sei segni dello zodiaco sono tratte dal settimanale Oggi.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti per Ariete, Toro e Gemelli

ARIETE: voto 10. Con Venere che inizia a sostenerli, i nati sotto questo segno possono vivere un periodo di rigenerazione. Si prevedono dei buoni incontri pilotati dal destino. Migliori condizioni sul fronte del lavoro.

TORO: voto 7. Possono lavorare per la realizzazione dei loro sogni. Non devono essere trascurati i rapporti sentimentali. C’è chi verrà messo alla prova. Per i single le occasioni scarseggiano. Si parte al rallentatore per quanto concerne la sfera professionale.

GEMELLI: voto 9. Possono rafforzare l’alchimia di coppia e possono anche recuperare l’attenzione di chi li ha trascurati un po’. Si moltiplicano gli incontri d’amore e d’amicizia. Via libera sul fronte del lavoro. Possono agganciare le persone giuste perché la settimana offrirà delle giuste occasioni.

Mauro Perfetti e l’oroscopo settimanale dal 2 all’8 febbraio 2025

CANCRO: voto 7. Le stelle agevolano il comparto professionale, meno quello legato ai sentimenti. Si apre una fase importante di decisioni da prendere. Periodo che apre gli occhi su molte realtà che ignoravano. Il consiglio dell’astrologo è quello di cogliere l’attimo perché potrebbero non arrivare più occasioni del genere.

LEONE: voto 8. Venere entra in scena e fa presagire una promettente ripresa dal punto di vista sentimentale. Maggiori conferme e garanzie sul fronte professionale. I giorni favorevoli aprono le porte giuste anche sul lavoro, svela l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti.

VERGINE: voto 7+. Le stelle vorrebbero riaccendere il loro eros un po’ spento. Saranno invogliati ad allontanarsi dallo stress eccessivo. Flirt sensuali per i single. Novità nei giorni favoriti ovvero il 4-5-8 febbraio.