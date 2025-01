Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: le previsioni per i primi sei segni zodiacali fino al 2 febbraio 2025

Gennaio sta per finire e sta per arrivare un nuovo mese con nuove prospettive per i segni zodiacali. Le stelle, infatti, cambiano e per ogni segno zodiacale sono previste novità, ma anche imprevisti da affrontare. A svelare l’andamento delle stelle per i giorni che vanno dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025 è Mauro Perfetti che dà preziosi consigli a tutti attraverso la sua pagina Instagram. Cossa prevedono, dunque, le stelle per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: flirt per i Gemelli single

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025 di Mauro Perfetti, per i nati sotto il segno dell’Ariete è arrivato il momento di cambiare tutto se si sentono infelici nella vita che conducono attualmente. Per i single del segno potrebbero arrivare delle sorprese inaspettate. Sul lavoro sono previsti ostacoli da affrontare: l’ideale sarebbe parlarne con l’autore degli ostacoli e cercare nuove collaborazioni. Stelle pazzesche per i nati sotto il segno del Toro che può finalmente recuperare l’alchimia di coppia ma attenzione alle esigenze del partner: non bisogna pensare solo alla propria realizzazione. Per i single, una bella amicizia potrebbe trasformarsi in un sentimento più profondo. Sul lavoro, le giornate di venerdì e sabato sono ideali per raccogliere i frutti della fatica.

I nati sotto il segno dei Gemelli che hanno qualche problema di coppia possono contare sull’appoggio della Luna che può aiutarvi a superare i momenti negativi. Per i single, invece, all’orizzonte, potrebbero esserci dei flirt interessanti. Sul lavoro, c’è ancora qualcosa da sistemare ma il tempo metterà tutto a posto regalandovi quelle soddisfazioni che cercate da tempo.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: Cancro, ravviva il rapporto di coppia

Le stelle sono dalla parte del Cancro, secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti e danno la possibilità alle persone del segno di ravvivare il rapporto di coppia. Se, invece, siete single, avete la possibilità di trovare l’amore e dare una svolta alla vita sentimentale. Sul lavoro, potrebbe arrivare il via libera per concretizzare un progetto.

La Luca nuova in Acquario aiuterà i nati sotto il segno del Leone a capire quanto siano affidabili i rapporti portando a galla ciò che, finora, non avete ancora visto. Nel lavoro, ci potrebbe essere la possibilità di stringere importanti accordi. Infine, per i nati sotto il segno della Vergine potranno rinforzare i rapporti giusti spingendovi anche a chiudere quelli in cui non credete più. Nel lavoro, le giornate migliori per portare a casa il risultato sperate sono quelle del lunedì e del martedì-