Cosa dicono le Stelle per i prossimi sette giorni? Quale saranno i segni più fortunati che possono e devono rischiare e quali, invece, quelli che devono muoversi con più calma e cautela? L’oroscopo settimanale di Simon and the Stars fino al 29 luglio 2024 si sofferma soprattutto su amore e lavoro dando indicazioni segno per segno. Vediamo di seguito le previsioni del noto astrologo segno per segno.

ARIETE: Arrivano i rinforzi, caro Ariete! Il Sole lascia finalmente una faticosa quadratura e torna a favore dal segno amico del Leone! Così come Marte che, in buon aspetto da pochissimi giorni, è pronto a farti ritrovare tutta la grinta e l’energia necessarie per portare avanti i tuoi affari professionali.

TORO: Dal 25 Mercurio torna finalmente in buon aspetto, e questa è decisamente una buona notizia! Torna a girare la ruota dei liberi professionisti, non solo con situazioni che possono partire nell’immediato, ma anche con progetti e iniziative che – impostate oggi – verosimilmente partiranno tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

GEMELLI: Indubbiamente è una fase di work-in-progress sul lavoro, che ha bisogno di tempo per consolidarsi. Ma il solo fatto che Giove e (da ora anche) Marte siano nel segno, insieme a una bellissima Venere a favore, mi fa pensare che finalmente stai imboccando la strada giusta!

CANCRO: Sei un po’ in un “limbo”, in un periodo sospeso. L’oroscopo settimanale fino al 29 luglio 2024 di Simon and The Stars svela che non si può dire che sia un “momento no”, ma neanche che tu sia nel pieno delle tue soddisfazioni professionali. Sei molto stanco, complici alcuni impegni che ti sei prefissato di recente, ma la verità è che in molti casi hai bisogno di rinnovamento per sentirti pienamente appagato.

LEONE: Buon compleanno, Leone! Da questa settimana il Sole risplende nel tuo cielo, portando con sé un carico di positività “utile” sul fronte del lavoro. Tornano grinta, ambizione, fascino e carisma, tutte energie che supportano nel seminare nuove situazioni. Ci troviamo a fine luglio, ed è normale che molte iniziative in partenza in questo periodo risentano della pausa di agosto.

VERGINE: Cara Vergine, nonostante la stanchezza, i cambiamenti in corso, le porte chiuse (e quelle che si apriranno), devo dire che sul lavoro ti stai facendo davvero valere! Sia nel portare avanti gli impegni, che sembrano non finire mai, sia nell’impostare nuove iniziative che verosimilmente partiranno nei prossimi due mesi.

BILANCIA: Partiamo subito da un’ottima notizia, cara Bilancia: il Sole lascia una pesantissima quadratura e torna finalmente in buon aspetto al tuo segno. Gradualmente si allenta un periodo di forti tensioni e responsabilità (sul lavoro, ma anche di vita personale) per lasciare il passo ad una fase più (pro)positiva e costruttiva per i tuoi affari professionali.

SCORPIONE: Se nelle scorse settimane hai smosso le acque con richieste, iniziative e trattative, adesso potresti iniziare a vedere un’interessante “onda di ritorno”. Mercurio in buon aspetto dal 25, infatti, restituisce risposte e feedback, riaprendo in molti casi scenari che sembravano arenati.

SAGITTARIO: Estate, questa sconosciuta. Altro che riposo! Qui c’è da rimboccarsi le maniche perché sono molte le novità partite di recente (o da far partire) che hanno bisogno delle tue “braccia”. Sono soprattutto i liberi professionisti o chi da poco ha iniziato un nuovo lavoro a risentire di quest’onda di impegni. Ma ben venga, perché si tratta di situazioni che portano finalmente nuovo movimento negli affari e (speriamo!) nelle casse.

CAPRICORNO: Cominciamo da una buona notizia, anzi due! Da questa settimana, il Sole lascia finalmente l’opposizione, ma ancor più Mercurio torna a favore dal 25! Termina un cielo che da fine giugno ti ha fatto sentire sotto esame, sotto assedio o quantomeno sotto pressione. Per qualcuno c’è stato un aumento nella mole impegni, che d’ora in poi iniziano ad essere più gestibili.

ACQUARIO: Dopo settimane in quadratura, Marte molla le ostilità e torna a favore. Ed era ora, diciamolo pure, perché di recente è stata una lotta continua su tutto. Dopo settimane di grande fatica, tornano energia, grinta, determinazione… e anche un pizzico di “ego”. Di quello “sano”, ovviamente, che aiuta a darsi il giusto valore in tante trattative e discussioni di lavoro.

PESCI: La vita è una scommessa, così come per certi versi il lavoro. Una scommessa nei confronti di se stessi, delle proprie capacità, dove affrontare prove, colloqui o cambiamenti significa alzare la posta in gioco. Molti si trovano in questo mood, lavorando a novità (o addirittura recuperando vecchi progetti nel cassetto) che verosimilmente partiranno da settembre.