Oroscopo settimanale: le previsioni di Mauro Perfetti dal 21 al 27 luglio 2024/ Giorni ‘top’ per i Gemelli

La prossima settimana sarà ancora all’insegna delle stelle: arrivano puntuali le previsioni di Mauro Perfetti per l’Oroscopo dal 21 al 27 luglio 2024 offerte dal settimanale Oggi. Secondo l’esperto, diversi sono i segni che potranno approfittare dell’ultima settimana del mese per dare una svolta sia in ambito lavorativo che sentimentale. Come spesso accade, non per tutti il periodo sarà rose e fiori e non mancheranno le sfide personali. Ora, eccovi servito il racconto delle previsioni di Mauro Perfetti per l’Oroscopo settimanale dal 21 al 27 luglio 2024.

Le previsioni di Mauro Perfetti per l’Oroscopo settimanale dal 21 al 27 luglio 2024: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: L’amore è dalla vostra parte per questa settimana; l’eros torna a dominare nella vita di coppia e anche per i single sono previste ottime novità. Buona notizie anche per il lavoro grazie allo spuntare di idee sempre più innovative.

TORO: Sarà necessario dare uno sguardo attento ai rapporti attuali, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Piuttosto che abbandonarsi all’inerzia, è forse il caso di agire per risolvere i problemi.

GEMELLI: Stando all’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, è prevista una settimana d’oro sotto tutti i punti di vista: nuova linfa per la vita di coppia ed eros a profusione per i single. Nel contesto lavorativo, chi vive una circostanza non più di proprio gradimento, avrà certamente la possibilità di guardarsi intorno.

CANCRO: Finalmente potreste trovare la giusta chiave di lettura nei rapporti sentimentali: le esigenze saranno più chiare ma evitate le polemiche inutili. Per i single sono comunque previsti, nei giorni migliori, incontri interessanti. Sul lavoro i progetti torneranno ad essere interessanti e proficui.

LEONE: Grande complicità nelle dinamiche di coppia; anche prendere scelte importanti non risulterà più così difficile come un tempo. Nuove proposte e fine settimana illuminante anche per i single. Periodo positivo anche in ambito lavorativo dove tornerete ad essere al centro dell’attenzione.

VERGINE: In questo periodo sarà il lavoro a prendersi la scena rispetto alla sfera sentimentale. Nuove valutazioni e riflessioni sono richieste e potreste finalmente capire se davvero la strada intrapresa sia quella giusta. Attenzione però a non fare scelte avventate proprio in questa settimana.











