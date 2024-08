L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti rivela cosa prevedono le Stelle e gli Astri per gli ultimi sei segni dello zodiaco nella settinmana dall’1 al 7 settembre 2024. Particolarmente fortunati saranno Acquario e Bilancia mentre Pesci, ancora non al massimo delle forze e dell’energia, saranno in ripresa. Per Bilancia, inoltre, si riaccende l’amore mentre Sagittario da’ il benvenuto all’amore. Acquario, invece, si lascerà alle spalle una situazione molto impegnativa. Vediamo di seguito le previsioni del noto astrologo per i segni da Bilancia a Pesci.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 agosto 2024/ Il Capricorno è il più concentrato, l'Acquario il più distratto

Oroscopo settimanale 1-7 settembre 2024: Bilancia si apre all’amore

BILANCIA: La settimana dà ufficialmente il suo benvenuto all’amore. Il pianeta Venere che comanda nel segno vi aiuterà a far ringiovanire la coppia, per i single non mancheranno dei incontri con la persona giusta mentre nel lavoro a metà settimana arriveranno novità e proposte.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti 1-7 settembre 2024/ Previsioni da Ariete a Vergine: segni fortunati

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale 1-7 settembre 2024 vi invita a capire se state portando avanti un rapporto di coppia da soli o se è una vera e propria danza con il partner, per i single flirt in vista mentre nel lavoro la Luna in Vergine vi indica proposte e collaborazioni migliori

SAGITTARIO: In coppia si riaccende la voglia di stare insieme e di fare progetti per il domani e riuscirete a sciogliere i nodi che vi bloccano, per i single la parola d’ordine è amicizia nel lavoro le prossime giornate saranno favorevoli per compiere un importante passo

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale dal 1 al 7 settembre 2024: Acquario in ripresa

CAPRICORNO: In questi giorni le dinamiche di coppia potrebbero essere più fredde in aiuto arriva la Luna nuova in Vergine, per i single può nascere un flirt sul lavoro in ambito professionale c’è la possibilità di raggiungere un importante traguardo.

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 agosto 2024/ L'Ariete è frenetico e ambizioso e i Gemelli recuperano l'amore

ACQUARIO: Riuscirete a lasciare alle spalle una fase impegnativa e avara di soddisfazioni per iniziare una rinascita. Venere rinforza l’autostima, per i single si prevedono fortunati incontri sui social o in viaggi, nel lavoro possibilità di colloqui favorevoli.

PESCI: La Luna nuova in Vergine vi farà capire se un rapporto funziona o no, per i single stando all’oroscopo settimanale si prevedono incontri interessanti, nel lavoro potrebbe sbloccarsi una risposta importante che attendete da tempo.