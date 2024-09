L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti da lunedì 2 settembre a lunedì 9 settembre 2024 è disponibile sui suoi profili social, il segno al top della settimana è Vergine, la Luna si fa nuova in Vergine a partire da martedì 3 mentre Marte entra in Cancro Mercoledì. La Luna sarà d’aiuto per tutti i segni ma in maniera diversa. Cosa dicono le Stelle? Quali segni saranno particolarmente baciati dall’amore e della fortuna e quali invece dovranno sfruttare l’ottimo cielo sul lavoro? Vediamo di seguito le previsioni del noto astrologo per i segni da Bilancia e Pesci.

Oroscopo settimanale 2-9 settembre 2024: Bilancia Re e Regina di cuori

BILANCIA: Venere che risplende nel tuo segno è pronta a incoronarti Re o Regina di cuori basta solo guardare al domani senza soffermarti sul passato! Nel lavoro la ripartenza si profila impegnativa e stancante ma poi tutto inizia a girare per il verso giusto, regalandoti apprezzamenti e gratificazioni.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale rivela che le Stelle ti aiuteranno a scoprire se stai amando a senso unico…o se siete in due a coltivare il rapporto di coppia, nel lavoro si sbloccano risposte e proposte vantaggiose…e forse anche la firma per un buon contratto, la Luna nuova in Vergine vi porta tanta fortuna

SAGITTARIO: Finalmente senza più Marte contro avrete il permesso e le opportunità a favore per far ringiovanire i tuoi rapporti ancora di più quelli che ad agosto si sono raffreddati per mille motivi! La Luna nuova in Vergine ti può aiutare a raggiungere importanti traguardi professionali ma occhio ai soldi facili.

CAPRICORNO: La Luna nuova in Vergine ti farà capire dove devi insistere per avere molto di più…e dove invece devi mollare per aver di meglio, nel frattempo la ripartenza e la realizzazione nel lavoro rischiano di renderti poco disponibile nelle questioni di cuore.

ACQUARIO: Dall’oroscopo settimanale si scopre che Venere dalla Bilancia è un portento per favorire l’alchimia in coppia e la complicità negli affetti…nonché sciogliere i nodi ed i malumori di agosto, nel lavoro si sblocca ciò che è rimasto in pausa, arrivano le risposte e le conferme che stai aspettando e si smuovono vantaggiose proposte!

PESCI: Finalmente l’inferno sta per finire! La Luna Nuova in Vergine ti può aiutare a mettere del gran peperoncino nei rapporti ben assortiti o a quelli che sono andati in tilt ma meritano ancora la tua fiducia! P.S. se il destino chiude una porta significa che ha in procinto di aprirne un’altra per te più giusta.