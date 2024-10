L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 29 ottobre fino al 4 novembre 2024 è tratto dal suo profilo Instagram. Il noto astrologo svela che cosa succederà a tutti i segni dello Zodiaco nella prossima settimana soprattutto su amore e lavoro. Ha sottolineato che venerdì 1 novembre ci sarà la Luna nuova in Scorpione mentre sabato 2 novembre è il turno di Mercurio in Sagittario. Invece, il SEGNO TOP DELLA SETTIMANA È CANCRO. Vediamo di seguito le previsioni dei primi segni da Ariete a Vergine.

ARIETE: Da parte ci sarà Venere che cercherà di farti vedere nelle persone e soprattutto nella vita il lato buono e le tenterà tutte per riuscirci, dall’altra però la Luna Nuova in Scorpione ti può aiutare a ravvivare la situazione economica attraverso sorprese molto fortunate.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, le Stelle in amore metteranno un gran peperoncino nelle dinamiche di coppia, mentre nel lavoro la Luna Nuova in Scorpione ti aiterà a capire quali sono i rapporti che devi valorizzare di più…per ottenere di più!

GEMELLI: La Luna Nuova in Sagittario ti suggerirà di prenderti più cura di te e delle persone che ti fanno stare bene, buone notizie per i single che vedranno i pretendenti moltiplicarsi mentre, nel lavoro usa martedì, mercoledì e giovedì per proporti e non te ne pentirai.

CANCRO: Sei il segno top della settimana perché la super Luna Nuova in Scorpione ti aiuterà ad aprire le porte giuste nel lavoro…e a fare colpo su chi ti piace, il consiglio però è quello di non fare pasticci.

LEONE: L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti rivela che Luna Nuova in Scorpione ti invita a ‘rallentare’ un po’ per trovare le rassicurazioni che cerchi in amore, rendere più produttive le collaborazioni di lavoro e preparare strategie migliori per svoltare, nel frattempo guarda avanti perché il passato è passato.

VERGINE: Venere in Sagittario si darà un gran da fere per sciogliere i nodi nel comparto sentimentale ed inoltre la Luna Nuova in Scorpione ti può aiutare a fare breccia nel lavoro e farti arrivare quella proposta lavorativa che stai aspettando da un bel po’.