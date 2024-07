L’oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2024 di Mauro Perfetti svela che cosa dicono le Stelle soprattutto su amore e lavoro per i prossimi sette giorni. Il noto astrologo come sempre ha fornito le sue previsioni sul suo profilo Instagram ufficiale. Di seguito, invece, riportiamo un breve estratto dell’oroscopo per gli ultimi sei segni dello zodiaco da Bilancia, che è il segno TOP della settimana fino ai Pesci, quest’ultimi in netto recupero.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti (29 luglio-4 agosto 2024): Bilancia segno top

BILANCIA: Sei il segno top della settimana!!! Le Stelle lasciano ben sperare in un potente risveglio della voglia di amare e lasciarsi amare, per i single la Luna Nuova promette l’incontro del destino, nel lavoro farai vedere chi sei…e cosa sei capace di fare.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti svela che le Stelle possono aiutarti a rinforzare i rapporti autentici o a farti scoprire dove si nascondono i nodi da sciogliere, per i single si prevedono flirt insaziabili, nel lavoro ci penserà la Luna Nuova in Leone a far fruttare ciò che rende e a scartare le dispersioni.

SAGITTARIO: Le Stelle amplificano la passione… e benedicono importanti progetti di coppia per il futuro, per i single la Luna Nuova in Leone lascia intravedere l’incontro con l’anima gemella, nel lavoro si parte con le pile scariche a poi si vola verso traguardi top.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto: incontri per Acquario

CAPRICORNO: Laddove è tutto ok, si risvegliano le ‘fantasie’…da sperimentate con il partner giusto, per i single si intravedono sensuali flirt se lo vuoi, nel lavoro si riattivano novità e proposte top!

ACQUARIO: Stando all’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, la Luna Nuova in Leone ti aiuterà a premiare chi ti fa stare bene… ma può anche spingerti a mettere alle strette chi non ha nessuna voglia di migliorare, per i single si moltiplicano gli incontri, se lavori e vuoi fruttare novità, proposte e collaborazioni punta su martedì e mercoledì.

PESCI: Le Stelle ti danno la possibilità di recuperare con chi ti ama e rispetta…o di voltare pagina con chi non ha nessuna intenzione di migliorare, per i single ci possono essere flirt ‘scaccia pensieri’, nel lavoro si smuovo novità, proposte e collaborazione inaspettate ma occhio agli abbagli.