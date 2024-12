Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: le previsioni dall’8 al 14 dicembre 2024

Si rinnova il consueto appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, disponibile sul nuovo numero del settimanale Oggi in edicola e relativo ai giorni che vanno dall’8 al 14 dicembre 2024. Cosa ci rivelano le previsioni del noto astrologo, sul fronte sentimentale, professionale e non solo? Scopriamo ora nel dettaglio l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti per la seconda metà dello Zodiaco (qui le previsioni per i primi 6 segni).

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 dicembre 2024/ L'Ariete è ambizioso e il Leone è furioso

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: Acquario al top in amore e a lavoro

BILANCIA: Venere in Acquario vi darà una mano a rinforzare l’intesa amorosa, recuperare i rapporti trascurati e coinvolgere il partner nei vostri progetti. La Luna Piena in Gemelli vi aiuterà invece a valutare al meglio le proposte di collaborazione ricevute: dalla prossima settimana partirete alla grande.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni 8-14 dicembre 2024/ Ariete rinasce, tensioni per Vergine

SCORPIONE: Venere cercherà di mettere in stand-by i vostri sentimenti e avrete modo di valutare cosa funziona e cosa no del rapporto; siete coraggiosi e prenderete delle decisioni, purché non sputiate fuoco in caso dovreste riscontrare delle fragilità. In lavoro si respira aria di competizione, ma al momento agite e valutate tutto con cautela.

SAGITTARIO: Grazie a Venere in Acquario stimolerete la passione di coppia, avrete più amicizie e risolverete problemi e malintesi nei rapporti, accelerando invece i progetti che avete in comune; possibili scintille in amore per i single. A lavoro, grazie alla Luna Piena in Gemelli farete scelte ponderate sui progetti che avete di fronte.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 dicembre 2024/ La Bilancia può ripartire e i Pesci sono malinconici

CAPRICORNO: Farete chiarezza in amore e la settimana vi aiuterà a capire cosa vi manca per stare bene, archiviando invece le scelte sbagliate. Sul lavoro avete un’idea o un progetto brillante che potrà ottenere un importante riscontro, dopo però riposatevi e recuperate le energie necessarie.

ACQUARIO: Venere entra nel vostro segno e vi aiuta a risolvere i problemi di cuore, mentre la Luna Piena in Gemelli vi aiuterà a ritrovare complicità di coppia e in famiglia; incontri interessanti in vista, invece, per i single. Sul lavoro già dalla prossima settimana potreste veder esaurito un vostro grande desiderio.

PESCI: La Luna Piena in Gemelli vi aiuterà a chiudere con delusioni e illusioni in amore, azzerando i rapporti con chi non vi sostiene e, anzi, vi giudica. Saturno vi sarà invece d’aiuto sul lavoro, dove focalizzerete finalmente il vostro principale obiettivo, ma per consumare energie, tempo e risorse meglio aspettare la prossima settimana.