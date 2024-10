Oroscopo settimanale Paolo Fox: cosa accadrà ai segni zodiacali nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2024

Paolo Fox, l’astrologo più famoso della televisione italiana, attraverso la trasmissione “I fatti vostri” e la rubrica su “Latte e Miele”, svela le previsioni dell‘oroscopo settimanale dal 14 al 20 ottobre 2024. Secondo le stelle, ci saranno segni zodiacali che vivranno una settimana serena ricca di emozioni e notizie interessanti ed altri che, invece, vivranno momenti anche difficili, ma andiamo a scoprire tutte le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo Branko, previsioni del 13 ottobre 2024/ Giornata positiva in amore per Bilancia, Capricorno e Pesci

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 14 al 20 ottobre 2024: sorprese il Toro

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2024, i nati sotto il segno dell‘Ariete vivranno una settimana tra alti e bassi. L’amore potrà sembrare complicato mentre sul lavoro potrebbero esserci delle tensioni. Sarà importante prendersi del tempo prima di prendere decisioni importanti per il futuro. Sorprese in arrivo, invece, per il Toro che, in amore, potrebbe essere scosso da situazioni inattese e sul lavoro da sfide improvvise di fronte alle quali sarà importante mantenere la calma. La situazione finanziaria, al momento, appare stabile. Attenzione alla salute per i nati sotto il segno dei Gemelli che vivranno una situazione altalenante in amore mentre sul lavoro ci saranno tante situazione da sbrogliare.

Oroscopo Branko, previsioni del 13 ottobre 2024/ Tensioni per Ariete, giornata clamorosa per Vergine

Decisioni da prendere in amore per il Cancro che non deve farsi travolgere dall’istinto ma pensare bene a cosa fare. le stelle daranno alle persone del segno la spinta giusta per capire se sia il caso di insistere o di troncare una relazione che sembra, ormai, ferma sullo stesso punto. Qualche novità sul lavoro, ma ci saranno tutte le premesse per adattarsi alla nuova situazione. Emozioni contrastanti per i nati sotto il segno del Leone che riceverà piacevoli sorprese in amore mentre sul lavoro ci sarà bisogno di equilibrio. Alti e bassi per la Vergine, soprattutto, nella sfera dei sentimenti dove si sentirà su una montagna russa. Occasioni da cogliere al volo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox di domani 13 ottobre 2024/ Il Sagittario riprende quota in amore, la Bilancia è al top

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 14 al 20 ottobre 2024: amore neutro per la Bilancia

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, nella settimana dal 14 al 20 ottobre 2024, i nati sotto il segno della Bilancia vivranno una situazione neutra in amore. Ora, però, è arrivato il momento di mettergli un po’ di pepe mentre la situazione finanziaria potrebbe causare qualche grattacapo. Momento particolare per lo Scorpione per cui le stelle prevedono alti e basi in amore e qualche problema fisico. Sul lavoro, invece, ci sarà qualche sfida da affrontare mentre le finanze non creano preoccupazione. Amore in una fase decisamente positiva per il Sagittario mentre sul lavoro potrebbero sorgere delle sfide improvvise da affrontare.

Momento particolare in amore per il Capricorno che potrebbe essere desideroso di avere una pausa mentre sul lavoro non mancheranno piccole scosse che ti chiameranno a tirare fuori il carattere. Qualche curva pericolosa da affrontare in amore per l’Acquario che dovrà affrontare anche delle sfide sul lavoro, ma nulla di insormontabile. Carriera in stallo, infine, per il segno dei Pesci che, invece, in amore, vive un mix di amozioni.