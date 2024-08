Oroscopo di Antonio Capitani, previsioni settimanali dal 14 al 27 agosto 2024 per gli ultimi sei segni

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane secondo l’oroscopo di Antonio Capitani? Quali sono le previsioni per i 12 segni zodiacali per le due prossime settimane di agosto? Ecco cosa dicono le stelle, secondo il celebre astrologo di Vanity Fair, per gli ultimi sei segni dello zodiaco: da Bilancia a Pesci.

BILANCIA: È tempo di godervi un po’ di serenità, che sia a casa, al mare o in qualsiasi posto in vacanza. Certo, non mancano novità sul fronte lavoro, dove conferme importanti si alternano a nuove offerte. I merito ai sentimenti, “l’amor è forse una mezza palla, ma la resa ormonale è pazzeschissima.”, scrive Capitani.

SCORPIONE: Il vostro ferragosto sarà migliorato dalla presenza di amici e colleghi che vi regalano anche ottimi consigli. Non sempre tutto fila liscio, visto che talvolta il nervosismo ha la meglio. Le vacanze, tuttavia, sono appaganti e vi regalano anche bei momenti in amore.

SAGITTARIO: Stando all’oroscopo di Antonio Capitani per Vanity Fair, “Alcuni rapporti sociali, lavorativi, d’amore si mettono più a fuoco. E v’inducono magari a prendere posizioni decise e diverse da quelle solite.” Siete inoltre restii ad accettare compromessi, ma a tranquillizzarvi sono le vacanze e la vita in città.

Le previsioni dell’Oroscopo di Antonio Capitani per Capricorno, Acquario e Pesci

L’Oroscopo di Antonio Capitani si conclude, poi, con le previsioni per i segni di Capricorno, Acquario e Pesci: cosa accadrà nella loro vita nei prossimi giorni?

CAPRICORNO: In questi giorni Venere vi favorisce, facendovi sentire meglio con voi stessi e con gli altri. Cresce, di conseguenza, anche la vostra autostima, promuovendo condizioni di lavoro serene. Le vacanze, secondo l’oroscopo di Antonio Capitani, sono a dir poco rigeneranti.

ACQUARIO: L’azione combinata di Marte-Giove nel vostro segno può tradursi in “assunzioni, propostone e conferme”, fa sapere l’astrologo. Sale l’umore ma anche i guadagni in questi giorni di caldo. “Forse la vita sentimentale difetta in lirismi e madrigali, ma si mantiene viva grazie a un sesso e samba croccante e reiterato.” fa sapere Antonio Capitani nel suo oroscopo.

PESCI: Urano vi aiuta, in questi giorni, a trovare le soluzioni ad alcuni dubbi che vi attanagliano. Unico consiglio: monitorate le finanze e lasciatevi andare in amore.