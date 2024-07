Ci affacciamo al momento clou dell’estate è alle porte del nuovo mese arriva puntuale l’Oroscopo settimanale secondo le previsioni – per il settimanale Oggi – di Mauro Perfetti dal 28 luglio al 3 agosto 2024. Le temperature in aumento potrebbero viaggiare in maniera direttamente proporzionale al crescere delle opportunità in amore; sul lavoro c’è sempre modo di sfruttare occasioni e novità ma la salute non va mai accantonata per dare libero sfogo alla propria caparbietà. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Mauro Perfetti per l’Oroscopo settimanale dal 28 luglio al 3 agosto 2024.

Le previsioni di Mauro perfetti per l’Oroscopo settimanale dal 28 luglio al 3 agosto 2024: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: momento propizio per ritrovare la complicità in amore, soprattutto per chi è già in coppia. I single a loro volta potrebbero far affidamento su nuove opportunità di incontro; attenzione sul lavoro, le strategie azzardate potrebbero rivelarsi un rischio.

TORO: Le prove non finiscono mai e i rapporti sentimentali saranno il banco di questa settimana; servirà calma, cautela ma anche perseveranza per comprendere cosa lasciar andare e cosa no. Sul lavoro attenzione a proposte ambigue e scorciatoie.

GEMELLI: Tutti gli indizi conducono verso una complicità ritrovata, basta affidarsi alla leggerezza; nuovi incontri all’orizzonte anche grazie ai social. Il lavoro vi rende un po’ insofferenti ma basterà evitare passi falsi.

CANCRO: Stando alle previsioni dell’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, la passione potrebbe giungere a valanghe, sia per chi è in coppia che per i single. Nel lavoro potrebbero arrivare ottime novità con guadagni più che soddisfacenti.

LEONE: L’autostima giocherà a vostro favore in termini di vivacità di coppia; anche per i single le stelle sorridono e si prevede un periodo decisamente da togliere il fiato. Discorso positivo anche sul lavoro dove potrete valutare nuove opportunità ma sempre prestando attenzione ai dettagli.

VERGINE: Piccole discussioni potrebbero guastare l’armonia di coppia nel corso di questa settimana. Siate pacifici e cercate di mettere in ordine tempo e circostanze per non fare il passo più lungo della gamba. Ottime possibilità per i single e sul lavoro finalmente qualcosa potrebbe muoversi in senso positivo.