OROSCOPO SETTIMANALE ROB BREZSNY DAL 13 AL 17 LUGLIO 2024/ Pesci in vena di sperimentare. E lo Scorpione…

Rob Brezsny, l’oroscopo e le previsioni della settimana: dalla Bilancia al Sagittario

Cosa ci riservano le stelle per i giorni che vanno dal 13 al 17 luglio 2024? A rispondere alla fatidica domanda è l’esperto Rob Brezsny che con le sue previsioni dell’oroscopo settimanale anticipa ai nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci cosa attenderci nella settimana in arrivo. In linea generale ogni segno può godere di un oroscopo positivo, ma vediamo nel dettaglio la situazione, coi primi tre segni zodiacali.

Bilancia: per cogliere la magia delle cose occorre andare oltre le apparenze. Secondo l’oroscopo settimanale di Rob Brezsny è questo il momento giusto di provare ad andare oltre e godersi la ricompensa.

Scorpione: i nati sotto questo segno sono pronti ad andare oltre ogni limite per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Forzare le cose, però, potrebbe essere controproducente.

Sagittario: l’oroscopo di Rob Brezsny anticipa una settimana ideale per mettersi in gioco e alla prova. Iper-riflettere in questo caso può essere eccessivo e non funzionale.

L’oroscopo della settimana e le previsioni di Rob Brezsny: Pesci sperimentali, Capricorno generoso ma…

Continuiamo la lettura dell’oroscopo della settimana con gli altri segni dello zodiaco, con le previsioni per il Capricorno, l’Acquario e i Pesci di Rob Brezsny.

Capricorno: anche se non tutte le persone intorno riconoscono le doti e le qualità di questo segno, mantenere intatta la propria generosità non farà pentire i Capricorno.

Acquario: da quella che apparentemente potrà apparire come un’ombra minacciosa potrà scaturire una luce nascosta. Occhi aperti perché un segreto può essere rivelato nei prossimi giorni, con un timido alleato al proprio fianco.

Pesci: questo può essere davvero un momento di grande sensibilità ed empatia per i nati sotto questo segno. Secondo l’oroscopo settimanale di Rob Brezsny è una fase di grande lucidità e intuizione, in soldoni il momento perfetto per sperimentare nuove strade.

