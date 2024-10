L’oroscopo settimanale di Simon and the stars da lunedì 14 a domenica 20 ottobre 2024 rivela cosa dicono gli Astri e le Stelle soprattutto su amore e lavoro. Venere lascia la Bilancia per entrare in Scorpione mentre Mercurio a sua volta lascia lo Scorpione per passare in Sagittario e tale transito avrà effetto anche negli altri pianeti. Nel frattempo a partire da mercoledì 16 ottobre la Luna Piena in Ariete significa che inizierà ad esserci uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Vediamo, dunque, nel dettaglio le previsioni della settimana del noto astrologo per i segni da Ariete a Vergine.

BILANCIA: La Luna piena influisce sia sul lavoro che in amore e vi esorta a prendere le decisioni migliori, per i single è il momento di dire in faccia le cose come stanno soprattutto se da poco hanno fatto un buon incontro, buone chance per chi è in cerca dell’anima gemella.

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale dal 14 al 20 ottobre 2024 grazie a Mercurio ci sarà una ventata di energia e di aria fresca, sul lavoro non mancheranno nuove occasioni e nuovi personaggi, il 14 e il 15 potreste vivere una bella emozione con la persona amata.

SAGITTARIO: Giornate ‘preparatorie’ per qualcosa di più importante che arriverà entro fine d’anno, le giornate del 14 e del 15 sono perfette per chiarirsi le idee mentre per quanto riguarda l’amore a partire da mercoledì 16 le stelle si muoveranno in vostro favore e qualche coppia potrebbe anche iniziare a pensare a un figlio.

CAPRICORNO: Mercurio a favore rema a favore soprattutto sul lavoro e negli affari ma è Marte a remarti contro e se senti di aver subito uno ‘sgambetto’ potrai rivalerti a novembre. In amore potrai capire chi ci tiene veramente a te e per chi, invece, non sei importante.

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Simon and the stars, Mercurio vi obbliga a stare attenti alle spese stai attento alla giornata non facile di venerdì 18. In amore, invece, Venere finalmente non rema più contro e si stempera quel clima teso con il partner delle ultime settimane.

PESCI: Mercurio a favore è pronto a restituirti i meriti e le soddisfazioni che ti spettano e potrebbe arrivare un ‘banale’ complimento o anche qualche interessante proposta di lavoro. In amore non mancheranno alti e bassi e potrebbero esserci tensioni nella giornata di domenica 20 state attenti alle polemiche.