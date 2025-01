L’anno nuovo inizia con l’oroscopo settimanale di Simon and the Stars per la seconda settimana di gennaio con le previsioni segno per segno. Alcuni saranno particolarmente fortunati in amore altri invece dovranno prendere delle importanti scelte del lavoro, c’è chi può sognare in grande e chi invece deve pazientare e accontentarsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni da Ariete a Vergine per la settimana dal 6 al 12 gennaio 2025.

ARIETE: La Luna Nuova potrebbe portare delle importanti novità e di cambiamento professionale,c’è una forte necessità di guadagnare di più, di investire e rafforzarsi, e non a caso di movimenti finanziari se ne parla tra mercoledì 8 e giovedì 9. Favorite le idee creative e imprenditoriali. In amore passioni tra oggi e l’11 soprattutto per i single.

TORO: L’oroscopo settimanale di Simon and the stars fino al 12 gennaio 2025 prevede una partenza d’anno segnata da grandi svolte e una marci in più, nel lavoro le giornate più proficue sono a metà settimana (dal 9 gennaio) mentre in amore interessanti le giornate di mercoledì 8 e giovedì 9 per vivere una bella emozione.

GEMELLI: Sul lavoro devi trattare un accordo, avanzare una richiesta (economica) o esprimere una tua opinione, fai attenzione alle giornate intorno a mercoledì 8: attenzione ai fraintendimenti, in amore migliori le giornate del weekend con la Luna nel segno, qualche chance in più per i single in tema di nuovi incontri ma cerchiamo sempre di valutare chi abbiamo davanti.

CANCRO: Inizio settimana da tenere sotto controllo perché possono portare importanti faccia-a-faccia con capi o referenti, bene mercoledì 8 e giovedì 9 per fare programmi futuri, in amore invece Venere è in buon aspetto e il cuore potrebbe aver trovato un nuovo riferimento, per questo ora ci si chiede: «cosa siamo?»

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Simon and the Stars, chi durante le festività non si è fermato un giorno deve pensare al proprio benessere psicofisico magari programmando un viaggio nel weekend, in amore amicizia passionali per i single mentre da mercoledì 8 gennaio si possono superare le tensioni in famiglia.

VERGINE: Le giornate che in qualche modo restituiscono buone risposte (e pure buone notizie!) sono quelle di mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio 2025. Marte da pochi giorni è tornato in buon aspetto, rimane solo una dissonanza di Venere che porta qualche difficoltà in amore e che in certi momenti può creare qualche piccolo attrito, ma anche aiutarti a esprimere ciò che non ti sta più bene.