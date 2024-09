L’oroscopo settimanale di Simon and the stars svela cosa dicono le stelle per i prossimi sette giorni su tutti i segni, per l’esattezza dal 30 settembre al 6 ottobre 2024. Dopo aver visto le previsioni da Ariete a Vergine è tempo di concentraci sull’ultima parte dello Zodiaco. La Luna Nuova in Bilancia simboleggia per tutti un nuovo inizio anche se a beneficiarne di più saranno i segni d’aria come Gemelli e quelli d’acqua come Cancro. Data importante per tutti, a prescindere, è il 2 ottobre. Vediamo nel dettaglio le previsioni del noto astrologo da Bilancia a Pesci.

Oroscopo settimanale di Simon and the stars: previsioni dal 30 settembre al 6 ottobre 2024

BILANCIA: Grande energia sul lavoro soprattutto grazie a Marte in quadratura, cerca di gestire bene i problemi perché sarà un cielo ricco di opportunità professionali, è tutto nelle tue mani. In amore tornerai al centro della scena con nuovi equilibri all’interno della coppia.

SCORPIONE: Stando all’oroscopo settimanale fino al 6 ottobre 2024 all’orizzonte si intravede un nuovo capitolo professionale, la Luna piena di invita a riflettere sul futuro professionale, amore a gonfie vele grazie a Venere, anche qui è possibile prendere importanti decisioni sul futuro.

SAGITTARIO: Giove e Saturno in opposizione ti invitano a non alzare troppo l’asticella delle pretese soprattutto sul lavoro. La settimana parte con il freno a mano tirato ma prosegue poi decisamente meglio soprattutto in amore quando Venere tornerà nel segno.



Simon and the Stars, oroscopo settimanale: previsioni degli ultimi segni

CAPRICORNO: La Luna piena punta i riflettori soprattutto sul lavoro e la carriera anche se ci sono discussioni, con capi e collaboratori, non perdere di vista la tua meta. In amore Venere rema a favore.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale svela che grazie alla Luna Nuova avrete le idee chiare sul vostro futuro lavorativo e non solo. Tuttavia l’amore potrebbe renderti un po’ nervoso hai bisogno di leggerezza e di nuovi stimoli con il partner. Se le unioni sono solide si può mettere in cantiere un figlio.

PESCI: Marte, Venere, Mercurio, Sole sono tutti in ottimo aspetto e questo vuol dire che non mancheranno le buone occasioni non solo sul lavoro ma anche in amore. Inizio settimana sotto tono per poi riprendersi alla grande soprattutto in amore.