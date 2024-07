Oroscopo Simon and the Stars dal 4 al 17 luglio 2024 per i primi 6 segni dello Zodiaco/ Agitazione per i Toro

Doverose e necessarie arrivano le previsioni per l’Oroscopo di Simon and the Stars dal 4 al 17 luglio per i primi sei segni dello Zodiaco. L’amore potrebbe portare novità o nervosismo, il lavoro offrire nuove possibilità, e la salute? Questo e tanto altro è impresso nelle previsioni del noto astrologo; ecco di seguito alcuni stralci e tratti salienti dell’Oroscopo di Simon and the Stars per il periodo dal 4 al 17 luglio 2024 per i primi 6 segni dello Zodiaco.

Le previsioni di Simon and the Stars sui primi sei segni per l’Oroscopo dal 4 al 17 luglio 2024

ARIETE: Il momento è forse propizio per un azzardo in amore, attenzione però perchè una sensazione potrebbe determinare maggiore cautela. Se in ambito lavorativo non siete convinti del cambiamento, meglio temporeggiare e valutare con calma.

TORO: La presenza non proprio positiva di Mercurio nel segno implica un periodo difficoltoso in ambito lavorativo, soprattutto per chi è alle prese con degli accordi e processi burocratici. Attenzione alle possibili ripercussioni anche nel rapporto con il partner.

GEMELLI: L’arrivo di Venere – come racconta l’Oroscopo di Simon and the Stars per il periodo dal 4 al 17 luglio 2024 – nel segno porta un influsso positivo per chi non vedeva l’ora di piacere e piacersi; forse un recente incontro potrebbe tramutarsi in una grande occasione.

CANCRO: La Luna in posizione positiva può trasformare ciò che avete seminato nell’ultimo periodo in qualcosa di proficuo in termini di successo. Gli effetti e i nuovi orizzonti possono valere tanto per l’ambito lavorativo quanto per quello sentimentale.

LEONE: Venere arriva nel segno il giorno 11 e dunque rende propizio l’amore proprio a partire da quella data: le delusioni del passato è il momento di metterle in un cassetto e dedicarsi senza remore alle novità della bella stagione.

VERGINE: Non è il momento migliore per dedicarsi agli impegni, qualsiasi sia l’ambito, senza il supporto di un gruppo. Le previsioni dell’Oroscopo di Simon and the Stars raccontano come proprio grazie alla collaborazione potreste donare nuova vita ad interessanti progetti di lavoro o riuscire a superare delle frizioni nei rapporti personali.











