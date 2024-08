L’oroscopo weekend dal 31 agosto all’1 settembre 2024 svela quali sono i segni più fortunati e quali invece dovranno fare i conti con un cielo non del tutto eccellente. Cosa dicono le Stelle e gli astri su amore e fortuna per i prossimi giorni? Vediamo nel dettaglio le previsioni astrologiche per gli ultimi sei segni dello Zodiaco: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

BILANCIA: Il weekend sarà piuttosto normale, senza grandi scossoni o problemi rilevanti. Tuttavia un refolo di fortuna, forse potrebbe arrivare, anche se la coppia Mercurio-Marte potrebbe abbassare il livello di felicità, influenzando negativamente sia le relazioni sentimentali che quelle amicali.

SCORPIONE: Oroscopo weekend svela che in amore, il cielo di fine agosto/inizio settembre sarà dalla vostra parte, ravvivando l’intesa di coppia e rendendola ottima. Diversi vostri desideri potrebbero realizzarsi, contribuendo alla felicità di coppia. Single, fate attenzione ai colpi di fulmine perché un nuovo incontro potrebbe essere come una ventata di aria fresca.

SAGITTARIO: Sabato e domenica prossima non si prospettano particolarmente favorevoli in quanto a fortuna. In amore, potreste superare alcune tensioni, ma ci saranno ancora molte questioni da chiarire. Affrontate i problemi di coppia, single, potreste sentirvi soli e disorientati, forse perché le vostre aspettative verso gli altri sono troppo elevate.

CAPRICORNO: Preparatevi a vivere un weekend assistiti dalla benevolenza della dea bendata, particolarmente favorevole per voi nativi. Le stelle promettono profonde trasformazioni, sia in amore che negli affari. In campo sentimentale periodo positivo. Stando a quanto riporta l’oroscopo weekend.

ACQUARIO: La sorte in questo fine settimana vi favorisce, offrendo un weekend pieno di occasioni e istanti di pura felicità. Sarà un momento splendente di gioia, con l’euforia come vostro accompagnatore. Preparatevi a sperimentare avventure irripetibili. La fortuna sarà dalla vostra parte, specialmente dal tardo mattino fino alla sera

PESCI: Questo fine settimana sarà interessato da probabili criticità, per cui niente fortuna: meglio osservare le cose da una certa distanza. Le stelle non saranno di parte nemmeno in amore, perciò prudenza, mantenendo un atteggiamento calmo e seguendo i buoni consigli. Per i single potrebbe esserci l’opportunità di incontrare qualcuno di speciale.