L’oroscopo weekend dal 31 agosto all’1 settembre 2024 svela quali sono i segni più fortunati e quali invece dovranno fare i conti con un cielo non del tutto eccellente. Cosa dicono le Stelle e gli astri su amore e fortuna per i prossimi giorni? Vediamo le previsioni del noto astrologo per i primi sei segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox di domani 31 agosto 2024/ Leone al top e recupero in amore per il Cancro

Oroscopo weekend 31 agosto-1 settembre 2024: Toro tra i segni fortunati

ARIETE: Il fine settimana potrebbe non essere all’altezza delle aspettative, apparendo in diversi casi come un periodo piuttosto impegnativo. In alcuni frangenti, comunque, potrebbero esserci flash di buona sorte.

TORO: In amore molti di voi stanno vivendo un periodo di calma, senza eventi di rilievo. La sensazione di essere in una situazione di stallo non causerà problemi particolari. Single, buone notizie per chi è alla ricerca di nuove amicizie o legami affettivi.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti 1-7 settembre 2024/ Previsioni da Bilancia a Pesci: segni più fortunati

GEMELLI: L’oroscopo weekend svela che il fine settimana sarà sufficientemente positivo, in parte anche un po’ fortunato. Il resto dipenderà da come affronterete le situazioni. Se vi sentiste sopraffatti, prendetevi una pausa per ricaricare le energie.

Previsioni segno per segno: oroscopo weekend 31 agosto-1 settembre 2024

CANCRO: Il fine settimana si prospetta ricco di successi fortunati e splendide realizzazioni personali, portando riscontri positivi in diversi ambiti. Gli astri saranno a vostro favore, in amore, il romanticismo riempirà la giornata di sabato, rendendola quasi perfetta, e quella di domenica supportata dal buon destino

Oroscopo Paolo Fox di domani 30 agosto 2024/ Il Capricorno è il più concentrato, l'Acquario il più distratto

LEONE: Il weekend si preannuncia piuttosto sottotono, a causa della negatività astrale del periodo. In amore, vista la poca o per niente presenza del buon destino, potreste dover fare qualche sacrificio, nell’intimità: per raggiungere una perfetta sintonia con il partner. Per i single, potrebbero emergere dubbi sulla propria personalità o sulla persona che interessa, influenzando la fiducia nel futuro della relazione.

VERGINE: Le previsioni dell’oroscopo del weekend evidenziano complessivamente un periodo tranquillo, condito da momenti di buona fortuna per voi del segno della Vergine. In amore, se vi impegnerete a capire meglio i sentimenti del vostro partner, riuscirete anche a cogliere i suoi pensieri più profondi.