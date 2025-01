Mauro Perfetti nella sua rubrica tenuta sul magazine Oggi fornisce anche l’oroscopo weekend e non solo quello settimanale rivelando segno per segno cosa prevedono le Stelle nelle giornate di sabato e domenica soprattutto sotto il profilo dell’amore e della fortuna, della sfera intima e sentimentale e sulle mosse della Dea Bendata. Quali pianeti saranno a favore e quali invece saranno in opposizione? Vediamo di seguito le previsioni del weekend 11 e 12 gennaio 2025 da Ariete a Vergine.

Oroscopo weekend di Mauro Perfetti: previsioni dall’11 al 12 gennaio 2025

ARIETE: Dopo una settimana passata a dare precedenza alle questioni di cuore è tempo di pensare all’amore il sabato e la domenica lasciandogli tutto lo spazio che merita, soprattutto l’11 gennaio sarà una giornata particolarmente fortunata.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo weekend di Mauro Perfetti, grazie al sostegno di Venere sarete molto più disponibili nelle questioni di cuore e accattivanti nelle questioni di coppia, per i single si prevedono incontri anche grazie ai social, ma non è escluso che una collaborazione si trasformi in qualcosa di più.

GEMELLI: Venere in opposizione potrebbe rendervi spigolosi e distaccati nelle questioni di cuore, per i single sono previsti birbanti flirt, anche per i nati di questo segno uno dei giorni particolarmente fortunato sarà l’11 gennaio.

CANCRO: Dopo l’Epifania trascorsa all’insegna dell’alchimia di coppia, Venere vi suggerisce di organizzare una romantica vacanza in due nel fine settimana, per i single c’è la possibilità di incontrare l’amore della vita.

LEONE: L’oroscopo weekend di Mauro Perfetti prevede giorni in cui potrete mettere alle strette chi non ve la racconta giusta, sabato 11 gennaio 2025 sarà una giornata particolarmente fortunata e per i single sono previsti inebrianti e accattivanti flirt.

VERGINE: Per i single nel fine settimana c’è la possibilità di un amore importante mentre Venere nei Pesci vi aiuterà a scoprire se siete solo voi a mandare avanti il rapporto o avete il sostegno del partner.