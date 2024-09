L’oroscopo weekend di Paolo Fox con le previsioni da sabato 28 a domenica 29 settembre 2024 svela cosa succederà soprattutto in amore e fortuna per i primi sei segni dello Zodiaco. Dopo Venere e Mercurio saranno i pianeti Giove e Marte e la Luna ad influenzare per i prossimi giorni i segni zodiacali. Per alcuni come Toro sarà tempo di ponderare scelte e riflessioni mentre per altri come Cancro avranno fortuna, Gemelli sono al TOP in amore mentre per Vergine non mancheranno le buone occasioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni del noto astrologo per il fine settimana da Ariete a Vergine.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 settembre 2024/ Il Capricorno si riprende e l'Acquario si arrabbia

Oroscopo weekend di Paolo Fox: previsioni dei primi segni, i top e i flop

ARIETE: Non deve lasciarsi prendere la mano da considerazioni negative, non possono pretendere soluzioni immediate sul lavoro. Da domenica arriva la buona notizia che Venere non sarà più in opposizione, giornate ricche di forza.

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo weekend di Paolo Fox, pur essendo indulgenti di natura i nati nel segno non dovranno tirare la corda troppo a lungo anche se hanno molti dubbi sul lavoro. È il momento di valutare tutte le opportunità, domenica saranno più disponibili con i partner.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 settembre 2024/ Toro e Cancro non sopportano nessuno

GEMELLI: L’oroscopo di Paolo Fox svela che le stelle saranno favorevoli in amore soprattutto grazie a Giove nel segno. Non si esclude che possano fare delle cose diverse dal passato. Per alcuni è tempo di risvegliare sensazioni migliori.

Paolo Fox, previsioni 28-29 settembre 2024: oroscopo weekend

CANCRO: L’oroscopo weekend rivela che i nati dello segno devono mettere a punto una strategia vincente. Se separati potranno concedersi un’avventura mentre invece in coppia il percorso comporta maggiori responsabilità. Qualcuno ha già voltato le spalle.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo di Paolo Fox il segno vede nascere nuovi legami anche grazie alla Luna nel segno. Non devono fare dei passi indietro. Grande voglia di perfezionare un progetto

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 27 settembre 2024/ Scelte difficili per i Bilancia, Acquario motivati

VERGINE: Non mancheranno le buone occasioni. In un’amicizia ci vuole comprensione reciproca. Luna nel segno e mese che si conclude con buone stelle. Intuizioni valide per il futuro professionale.