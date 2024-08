Paola Frizziero nel mirino delle critiche dopo il video che la mostra 20 anni dopo Uomini e Donne: ex del programma la difendono

Il video di Paola Frizziero oggi continua a far discutere il popolo del web. L’ex corteggiatrice/tronista di Uomini e Donne ha stravolto la sua vita, dedicandola alla fede, e si è mostrata con un look totalmente diverso, che molti hanno criticato. C’è chi ha scritto “Sembra una quasi 60enne“; chi ha aggiunto: “Si porta malissimo i suoi anni, e questo look è terribile“, e chi ancora ha ammesso: “A me da l’idea di aver cambiato una dipendenza con un’altra“.

Di fronte a queste pesanti critiche, alcuni volti di Uomini e Donne sono intervenuti, schierandosi totalmente dalla parte di Paola. Uno di questi è Nicolò Ferrari, che ha partecipato a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatore di Nilufar Addati: “Il suo sorriso esprime quanto la sua vita sia felice e piena di soddisfazioni. Tutte queste critiche sul suo aspetto arrivano da persone che evidentemente non sanno vedere la felicità di una persona perché non la provano nelle loro vite e forse non la proveranno mai…” ha scritto.

Anna Tedesco e Aurora Tropea di Uomini e Donne dalla parte di Paola Frizziero

Hanno detto la loro sul cambiamento di Paola Frizziero anche l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne Anna Tedesco: “Invece di guardare il lato estetico, guardate la luce che emana il suo sguardo, è meraviglioso.”, e poi la dama Aurora Tropea: “Una ragazza semplicissima, sono abituati ormai a tutto ciò che è artificiale.”

Anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Ramona Amodeo ha commentato la nuova vita e il nuovo look di Paola Frizziero, dicendo: “L’importante è che lei stia bene ed è felice. Ha una famiglia splendida ed ha delle radici sane. Questi social sono il tumore di questa società. Ci vuole fegato e menefreghismo per sopportare certe cose, fa bene chi riesce a cambiare vita!”

