Paola Toeschi è stata la moglie di Dodi Battaglia, il chitarrista e cantautore che fa parte del gruppo dei Pooh. Un grandissimo amore quello nato tra i due che hanno trascorso un grande pezzo di vita insieme, visto che si sono amati per 21 lunghi anni fino a quando a separarli è stata una terribile malattia. “Abbiamo passato insieme 21 anni, i primi cinque da soli io e lei, poi è nata la nostra Sofi” – ha raccontato proprio il chitarrista dei Pooh che con la moglie Paola Toeschi ha vissuto davvero una favola. “Abbiamo vissuto insieme un sogno fantastico che è durato altri cinque anni nella nostra casa in campagna” – ha rivelato il cantante, ma la loro favola d’amore ha dovuto improvvisamente fare i conti con la malattia.

Una terribile malattia che ha visto Paola lottare per dieci lunghi anni fino al tragico epilogo finale, visto che la moglie di Dodi Battaglia non è riuscita a vincere la battaglia con il cancro.

Come è morta Paola Toeschi? La lotta contro la malattia della moglie di Dodi Battaglia

La storia d’amore tra Paola Toeschi e Dodi Battaglia ha dovuto fare i conti con la malattia e in particolare con un tumore al cervello. Proprio uno dei componenti dei Pooh dopo la morte della moglie ha raccontato: “ha lottato per dieci anni con forza e positività, sempre con il sorriso sulle labbra e sempre pronta ad aiutare gli altri”. Una battaglia che Paola ha affrontato con grande forza e coraggio sempre con il sorriso sulle labbra, anche nei momenti di maggiore dolore non si è mai tirata indietro. La scoperta della malattia è arrivata all’improvviso come un fulmine a ciel sereno come ha raccontato proprio l’attrice che dalla sera alla mattina ha scoperto la diagnosi di tumore al cervello.

Durante gli anni della malattia, Paola si è anche recata a Medjugorje per un pellegrinaggio, un viaggio che le ha cambiato la vita e l’ha ispirata talmente tanto da scrivere un libro dal titolo “Più forte del dolore. Con la fede ho vinto il tumore”. La donna però dopo aver sconfitto il cancro si è nuovamente ammalata: un calvario terminato il 6 settembre 2021 con la morte. “È molto più dura di quello che potessi immaginare” – ha detto Dodi Battaglia poco dopo la morte della moglie Paola sottolineando – è un dolore che non va via”.