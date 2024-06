Pensione di 1000 euro/ Quali pensionati avranno un aumento? (ultime notizie oggi 13 giugno 2024)

Chi percepisce una pensione di 1000 euro può tirare un sospiro di sollievo già a partire dal prossimo mese grazie ad un aumento. Vivere con un cedolino così basso è quasi impossibile, tra rincari e tassi d’interesse in rialzo le difficoltà sono altrettanto tante.

Il cedolino pensionistico di luglio prevede un importo superiore grazie alla quattordicesima. Una ulteriore indennità mensile che può essere percepita da chi è in pensione a 64 anni d’età e il suo reddito è inferiore a due volte il trattamento minimo previdenziale.

LAVORO MINORILE/ I numeri italiani che ricordano l'importanza delle competenze

Pensione di 1000 euro aumentata: chi ci rientra?

Un pensionato che percepisce 1000 euro lordi potrebbe avere diritto alla quattordicesima. Per saperlo con certezza dobbiamo analizzare l’ammontare del trattamento minimo pensionistico, che oggi corrisponde a 598,61€, 7.781,93€ annui.

Per poter godere della 14esima i pensionati non possono percepire più di 15.563,86€ annui, ovvero 1.197,22 euro al mese. Il cedolino previdenziale però, non è l’unico reddito che può far cumulo, infatti andrebbe tenuto conto di altri eventuali redditi percepiti:

LAVORO E POLITICA/ Formazione e contrattazione per combattere la precarietà

Trattamenti di famiglia;

Indennità di accompagnamento;

Reddito della casa di abitazione;

Trattamenti di fine rapporto;

Competenze arretrate;

Pensioni di guerra;

Indennità per ciechi parziali;

Indennità di comunicazione per sordomuti.

Se il pensionato dovesse soddisfare tutti i requisiti per l’aumento della sua pensione ma l’INPS erroneamente non glielo corrispondesse, allora potrà inviare la domanda di ricostituzione tramite il sito ufficiale oppure affidando la pratica ad un intermediario abilitato (come il CAF).

Importo da calcolare

La cifra corrispondente alla quattordicesima può aumentare o diminuire in base a quanto effettivamente risultante nel cedolino previdenziale. Con una tabella riepilogativa è possibile avere un quadro più specifico.

RIFORMA PENSIONI 2024/ I numeri che allontanano interventi nella manovra (ultime notizie 12 giugno)

Lavoratori Dipendenti Lavoratori Autonomi Importo Quattordicesima (€) fino a 15 anni di contributi fino a 18 anni 336,00 euro tra i 15 e i 25 anni di contributi tra i 18 e i 28 anni di contributi 420,00 euro oltre i 25 anni di contributi oltre i 28 anni di contributi 504,00 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA