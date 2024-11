Al Grande Fratello 2024 è sempre tempo di rivelazioni, spesso su richiesta e altre volte particolarmente spontanee. Tra gli ultimi ad aver attirato l’attenzione con un racconto inedito spicca Clayton Norcross, ex star di Beautiful. Proprio a proposito del suo addio alla soap opera statunitense avvenuto ormai diversi anni fa, l’attore ha deciso di raccontare la sua verità.

A quanto pare, stando al racconto di Clayton Norcross, l’addio a Beautiful si sarebbe concretizzato per incomprensioni di carattere economico nonostante fosse parte del sindacato. “La verità è che mi hanno licenziato, non è una bella cosa da dire ma non è così semplice. Io ho visto che Beautiful è andato in 100 Paesi e non davano quanto meritavamo noi attori e mi sentivo arrabbiato; ho chiesto di dividere questo grande successo di cui noi eravamo responsabili”.

Clayton Norcross e l’addio ‘amaro’ a Beautiful: “Mi hanno avvisato 3 giorni prima…”

Clayton Norcross, spiegando dunque perchè ha lasciato Beautiful diversi anni fa nonostante il roboante successo, ha aggiunto: “Quando mi sento isolato nel vostro Paese questa cosa mi torna in mente, è una cosa che mi ha ferito molto. Mi sono sentito tirare il tappeto da sotto i piedi… Io decisi di andare via e non combattere nonostante fossi nel sindacato perchè secondo me era difficile vincere”.

La confessione di Clayton Norcross al Grande Fratello 2024 sul perchè ha lasciato Beautiful ha quasi colto di sorpresa i compagni d’avventura che, prendendo spunto dalle parole dell’attore, hanno commentato la vicenda ovviamente con il proprio parere. L’attore, dal canto suo, non ha nascosto di sentirsi ancora scottato dall’accaduto: “Dopo questa perdita, che sembrava la perdita di un sogno, mi è stato detto 3 giorni prima: è stato un vero e proprio choc. Volevo più soldi? In percentuale al nostro successo”.

