Perché Ghali è stato escluso dal Concerto di Radio Italia Live?/ “Se parli della Palestina sei cancellato”

Concerto di Radio Italia Live, Ghali ‘cancellato’ dopo aver chiesto un minuto di silenzio per Gaza: l’accusa

Lo scorso 15 maggio Ghali durante il concerto di Radio Italia Live con tappa a Milano ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime in Palestina e per questo, stando alle sue dichiarazioni, sarebbe stato punito con l’espulsione nella tappa successiva a Napoli. A spiegare nel dettaglio cos’è successo è lo stesso artista di Casa Mia che in un’intervista rilasciata al portale Real Talk di Middle East Eye ha accusato senza mezzi termini gli organizzatori dell’evento: “Sono stato punito. Il primo giorno non è successo niente, nei giorni successivi mi hanno comunicato che in sostanza non mi sarei esibito. Sono deluso, scioccato e sorpreso da questa mossa dell’industria musicale italiana.”

Ghali è stato cancellato dal concerto di Radio Italia Live perché ha chiesto un minuto di silenzio per la delicata questione in Palestina e il cessate il fuoco su Gaza? Oltre alle dichiarazioni dell’artista anche altri aspetti confermano che non si tratta di una scelta artistica ma editoriale. I due cast, infatti, non sono stati differenziati dal momento che molti artisti che si sono esibiti il 15 maggio a Milano poi si esibiranno il 27 giugno a Napoli come Alessandra Amoroso, Annalisa, Angelina Mango e tanti altri e dunque non sembrano esserci dubbi sul fatto che si tratta di censura.

Dopo aver rivelato i veri motivi per cui non sarà al Concerto di Radio Italia Live a Napoli Ghali si è lasciato andare ad un’amara riflessione sullo stato della libertà di espressione in Italia su certi temi: “Sanno quanto mi sta a cuore questo tema. E conoscono il potere comunicativo che ho, quindi provo a immaginare cosa possono fare con artisti che hanno meno potere di me e cosa succede ogni giorno nel mondo con la censura. Potete fare delle cose, ma non potete cancellarmi. È folle che se vuoi mandare un messaggio, un messaggio di pace, devi pagare un prezzo e il prezzo che devi pagare sono i tuoi sogni. Non ti lasciano esibire se dici delle cose, ma non è un comportamento che rappresenta il Paese.”

E poi infine l’ultimo pensiero lo rivolge ai colleghi che non utilizzano la loro visibilità per lanciare messaggi importanti: “Un po’ mi fa arrabbiare e mi fa domandare: chi li ispira? Perché gli artisti con cui siamo cresciuti, i grandi che ancora ci ispirano, hanno sempre preso posizione e trasmesso messaggi. Quindi mi chiedo: perché non parli? Sei sicuro che perderai qualcosa? E quello che perderai, il tavolo a un evento o una posizione in classifica, è più importante che fare la cosa giusta? Fa paura perché ti cancellano, metti a repentaglio il tuo sogno, ma non mi interessa perché c’è gente che rischia la vita, c’è gente che muore, ci sono bambini che sognano di morire ogni giorno.” Non è la prima volta che Ghali si espone in favore della questione palestinese e soprattutto per chiedere il cessate il fuoco a Gaza parlando apertamente di genocidio. I suoi messaggi lanciati dal palco dell’Ariston a Sanremo 2024 e poi a Domenica In da Mara Venier hanno suscitato proteste e polemiche.











