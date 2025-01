PIERINA PAGANELLI, IL PUNTO: COS’E’ ACCADUTO?

Storie Italiane torna sul caso di Pierina Paganelli soffermandosi in particolare sulla decisione di ieri della Cassazione, di “rimpallare” tutto al Riesame. Monica Arcadio, inviato di Storie Italiane, ha cercato di far meglio comprendere cosa sia accaduto: “Il tribunale del riesame è chiamato nuovamente a rivedere la posizione di Louis Dassilva, e gli avvocati della difesa hanno puntato sui video della cam 3 della farmacia San Martino. Loro dicono che il 9 settembre, il giorno in cui è stata discussa la posizione di Louis al tribunale del riesame, non sono stati esaminati18 video della cam 3 che potrebbero essere importanti per dimostrare che non era Louis a passare sotto le telecamere il 3 ottobre ma Emanuele Neri”, condomino di via Del Ciclamino.

Pierina Paganelli: Louis Dassilva resta in carcere/ Cassazione annulla con rinvio a tribunale del Riesame

In collegamento a Storie Italiane anche Davide Barzan, consulente di Manuela Bianchi, che ha aggiunto: “La cassazione ha un giudizio di legittimità e non di merito, probabilmente si chiederà al riesame di ricontrollare i video della Cam 3 dopo le dichiarazioni di Neri che davanti ai media ha dichiarato di non riconoscersi. Il tribunale del riesame a mio avviso fisserà un’udienza per trattare questo aspetto. La procura di Rimini non ha trasmesso questi video al Riesame, quindi la Cassazione giustamente ha deciso di rinviare al tribunale del riesame per discutere questo aspetto. Avrà ancora un aspetto più centrale e importante l’esperimento giudiziale che a gran voce ha richiesto il gip Camparini che verrà fatto nella prima decade di febbraio, si capirà se si tratta di Dassilva o di Neri”.

Pierina Paganelli: novità sulla Cam 3?/ Il barista: "Quella sera Neri è passato da lì dopo le 22:15"

PIERINA PAGANELLI, I 18 VIDEO NON ESAMINATI DAL RIESAME

Monica Arcadio, riprende la parola: “Da un anno a questa parte ci sono botta e risposta fra accusa e difesa. Gli avvocati di Louis speravano in questa decisione sapendo di puntare su un anello debole in merito alla decisione del Riesame proprio alla luce di questi 18 video per questo aspettano con l’ansia l’esperimento giudiziale di febbraio durante il quale passeranno sia Louis, che ci hanno confermato che passerà, sia Emanuele Neri, il vicino di casa, che per la difesa è l’uomo che passa il 3 ottobre del 2023 alle ore 22:17″.

Pierina Paganelli, Cassazione decide su scarcerazione Louis Dassilva/ Nuove ipotesi sul video della Cam3

PIERINA PAGANELLI, BARZAN SULLA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Barzan quindi conclude: “L’ordinanza del Riesame ha comunque retto visto che Dassilva rimane in carcere altrimenti la Cassazione avrebbe annullato la sentenza e avrebbe scarcerato l’indagato. L’annullamento è giusto perché la procura omette di depositare i video che sono stati fatti notare dalla difesa. Se non ci fosse stato questo vizio di legittimità la Cassazione non avrebbe annullato la sentenza con rinvio al Riesame”. Sembrerebbe quindi quasi un atto dovuto quindi quello della Cassazione.

Ricordiamo che Louis Dassilva è in carcere dallo scorso luglio 2024, al momento unico indagato e unico arrestato per il brutale omicidio di Pierina Paganelli: la domanda sorge spontanea, se non dovesse essere stato lui ad ucciderla, chi ha ammazzato la povera anziana di Rimini?