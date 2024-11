Mattino 5, programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, torna ad occuparsi del caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa brutalmente davanti al garage di casa, a Rimini, il 3 ottobre del 2023. In carcere vi è da mesi Louis Dassilva, il 34enne senegalese residente nello stesso condominio della vittima, e unico indagato per la vicenda, ma quest’oggi il talk del quinto canale si è soffermato sulla figura di Loris Bianchi, il fratello di Manuela, nuora di Pierina Paganelli, nonchè figura verso cui Louis Dassilva e la moglie Valeria Bartolucci hanno spesso e volentieri puntato il dito.

Louis Dassilva, durante l’interrogatorio, ha infatti riportato agli inquirenti la famosa frase proferita da Loris Bianchi subito dopo il ritrovamento del cadavere della povera Pierina Paganelli “Giustizia è stata fatta”, e anche il fratello di Giuliano Saponi, figlio della vittima (rimasto gravemente ferito dopo un incidente in bicicletta sospetto), ha sempre avuto dei dubbi nei confronti dello stesso Loris Bianchi.

PIERINA PAGANELLI, LORIS BIANCHI: “UNA PERSONA ESTRANEA VEDENDO..:”

Dubbi leciti secondo il diretto interessato che oggi è stato intervistato da Mattino Cinque, svelando: “Posso capire che una persona estranea vedendo quesi fatti possa avere dei sospetti su qualcuno di noi”. E ancora: “Io mi ci metto in mezzo, essendo presente nel condominio (si trovava dalla sorella Manuela ndr), quando purtroppo è successa la cosa può uno spettatore avere dei sospetti su di me”.

Loris Bianchi accusa anche i media: “Per come la stampa ha fomentato molto dei sospetti su determinate situazioni, facendo pensare ad un rapporto sentimentale fra Louis e mia sorella (cosa rivelatasi poi nei fatti ndr), uno potrebbe dire che la suocera è stata uccisa perché poteva dare dei problemi da qualcuno che voleva proteggere mia sorella o la situazione e potrei essere stato anche io visto che voglio bene a mia sorella e potrei sembrare protettivo verso di lei da parte dello spettatore”.

PIERINA PAGANELLI, LORIS BIANCHI E LE PAROLE DELLA SORELLA DI GIULIANO

Mattino Cinque ha mandato in onda anche le parole della sorella di Giuliano nei confronti di Loris rilasciate agli inquirenti: “Confermo che il fatto che Loris mi ha riferito di prendere delle medicine e nell’occasione in cui gli ho chiesto se prendeva delle medicine forti quando si sentiva giù lui mi ha risposto letteralmente no, quando sento il bisogno di uccidere qualcuno. Io a questa affermazione ho sorriso e ho detto ma allora Giuliano aveva ragione su di te, in riferimento al fatto che Giuliano avesse manifestato insofferenza nei suoi confronti”.

La figura di Loris Bianchi, che non è mai stato inquisito, continua quindi ad essere al centro del dibattito sull’omicidio di Pierina Paganelli e di recente lo stesso era stato ascoltato dagli inquirenti in merito all’incidente avvenuto a Giuliano dopo una testimonianza, non si sa se attendibile, di una persona che avrebbe visto due uomini picchiare il marito di Manuela fra cui uno con una bandana.