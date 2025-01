Nuovo colpo di scena per quanto riguarda l’omicidio di Pierina Paganelli. Negli scorsi giorni un furto nell’abitazione della povera donna assassinata il 3 ottobre del 2023, e a riguardo Davide Barzan, consulente di Manuela Bianchi, nuora della vittima, ha spiegato: “E’ stata sequestrata una telecamera di un condomino che avrebbe ripreso i due soggetti che entravano nell’abitazione di Pierina Paganelli attraverso questa grondaia, come avete fatto vedere nel servizio, entravano dal balcone e uscivano dalla porta. Vi era un mazzo di chiavi in casa che ha permesso l’uscita dei ladri dalla porta, speriamo.. la telecamere che inquadra i due è quella del condomino del balcone di sotto rispetto a dove abita Pierina Paganelli”.

E ancora: “Gli investigatori hanno fatto un ottimo lavoro, hanno posto sotto sequestro la telecamera nell’immediatezza e sicuramente porterà all’individuazione di due soggetti. E’ un’azione premeditata, sanno che quell’immobile apparteneva alla donna, era posto sotto sequestro ed è una cosa molto grave quello che è successo”. Per Eleonora Daniele si tratta di una vicenda “Curiosa”.

Davide Barzan aggiunge che era stata fatta una ricognizione già dagli inquirenti dopo la morte, dell’appartamento di Pierina Paganelli. “Secondo me è stata una banda specializzata”, e la conduttrice precisa: “Forse in quella cassaforte c’erano documenti che potevano dare fastidio a qualcuno ma è un fatto bello strano”.

Manuela Bianchi, la nuora, ha commentato la vicenda dicendo: “Inizialmente ho pensato che fossero entrati gli uomini della mobile ma vedendo i sigilli strappati così… si parla di un furto? Ennesima cosa strana, tutti sanno che quell’appartamento è sotto sequestro ma non so se vogliono fare arrabbiare questa famiglia o vogliono creare più dolore. Ciò che ho pensato e che hanno coraggio visto che quell’appartamento è molto attenzionato ma qua nessuno vede e nessuno sente qualcosa di importante. Due condomine hanno riferito di movimenti di mobili e l’ascensore andare su e giù tante volte. Quella sera mio marito e mia figlia non hanno sentito assolutamente nulla, stavano guardando la tv, e io ero in camera da letto e non ho sentito nulla”.

Sul test del dna che “scagiona” Manuela Bianchi: “Io mi sento come l’altro giorno ma ero sicurissima”. Chiusura sul compleanno della figlia, Giorgia, che lo scorso 2 gennaio ha compiuto 18 anni: “Una data importante, non festeggiamo il compleanno ma ricordiamo la sua data, sicuramente Giorgia non avrebbe pensato di festeggiare in un periodo così triste, le manca la nonna in maniera incredibile”. La ragazza aveva lasciato la scuola ed ora sta invece studiando nuovamente per rimettersi in carreggiata, ha fatto sapere Monica Arcadio, inviata di Storie Italiane.

Un furto decisamente strano quello in casa di Pierina Paganelli, ed è davvero difficile credere ad una casualità dopo quanto accaduto negli ultimi 14 mesi, tra l’altro nella cassaforte portata via vi erano documenti non importanti o comunque non riguardanti ad esempio volontà testamentarie. “Basta con questa omertà in via del Ciclamino”, ha chiosato Davide Barzan, visto che anche in questo caso nessuno sembra aver visto ne sentito nulla.