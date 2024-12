Con l’avvicinarsi dell’attesissimo pranzo di Natale 2024 che raccoglierà tutta la famiglia attorno ad un tavolo per celebrare uno dei momenti più magici ed amati dell’intero anno, torniamo a proporvi una piccola selezione delle migliori ricette che i grandi chef (stellati o meno) proporranno il 25 dicembre nei loro ristoranti in giro per l’Italia, lasciandovi alcuni spunti – non sempre semplici da riporre, specialmente nell’impiattamento, ma certamente originali – che faranno un figurone nelle vostre tavole imbastite per il pranzo di Natale 2024!

Partendo dall’apertura del pranzo di Natale 2024 – ovvero ovviamente l’antipasto – oltre alle classiche ricette della tradizione, potreste optare (per esempio) per l’insalata di baccalà cotto nella birra ideata dalla stellata Viviana Veronese: il procedimento prevede ‘semplicemente’ di far bollire un cavolfiore prima di frullarlo con cipolla, sale e pepe, facendo poi marinare il baccalà in un’acqua realizzata con acciughe, olio, aglio, peperoni e carote – fatti ovviamente prima bollire tra loro -, prima di inserire anche la birra e cuocere tutto sottovuoto (potete usare i sacchetti appositi, oppure anche dei barattoli per conserva).

Le migliori ricette degli chef per il pranzo di Natale 2024: dal primo al dolce, alcuni spunti stellati

Per il primo del vostro pranzo di Natale 2024 – invece – vi proponiamo la ricetta della fregola risottata con tartufi di mare, vongole e fumetto di scorfano ideata dall’avellinese Alfredo Iannaccone: realizzate innanzitutto il fumetto con sedano, carota, cipolla, scalogno e scarti di scorfano (lisca e testa) da cuocere per 60 minuti a fuoco lento; mentre in un’altra padella dovrete preparare un classico risotto partendo dalla fregola scottata con i frutti di mare da insaporire – durante la cottura – con la famosa acqua pazza napoletana.

Lo chef Stefano de Gregorio – invece – ci presenta per il pranzo di Natale 2024 il suo capitone arrosto con salsa acida allo zafferano e salsa all’aglio nero che parte da un infusione di zafferano, acqua calda che andranno poi aggiunti all’aglio, l’olio di semi, lo scalogno precedentemente tritato e saltato in padella con burro, aceto e vermut tutto frullato assieme; mentre il capitone andrà cotto a bassissima temperatura e poi infornato alla massima potenza per 4 minuti con il grill, da guarnire con la salsina e servire caldo.

Infine, il dolce del pranzo di Natale 2024 potrebbe prevedere il classico tronchetto (tuorli, albumi, zucchero e farina, ripieno con cioccolato e marmellata) oppure – sempre rivolgendoci a Stefano de Gregorio – una fetta di panettone tostata in padella e guarnita con zabaione (ovvero tuorli e zucchero sbattuti con la frusta, e poi cotti a bagnomaria per una 15ina di minuti con un amaro a piacere) e mandorle tostate in padella con sale.