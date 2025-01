Prasanna Conti chiude con Mario Cusitore: “Interesse? Non c’è più”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ampio spazio ha avuto anche una storica dama: Prasanna Conti. Presente nel parterre da tempo, la dama di Uomini e Donne ha iniziato a frequentare Mario Cusitore Inaspettatamente i due hanno trascorso una bellissima serata, divertente e romantica. Ed è scattato un bacio. ma la conoscenza non è andata come sperato e si è conclusa bruscamente. Prasanna ha deciso di iniziare a frequentare il cavaliere Giorgio e nella puntata odierna ha detto la sua anche su Mario Cusitore.

Prasanna Conti ha iniziato a frequentare anche Giorgio ma la conoscenza procede tra alti e bassi a causa degli impegni dell’uomo: “Non vedo un interesse particolare nei miei confronti” E per questo ha deciso di chiudere. Invece su Mario Cusitore ha ammesso: “Ci si sente in amici ma non mi interessa, nel senso che abbiamo deciso avanti così e andiamo avanti così.” Non si capisce mai nulla di te sei sempre poco chiara” è sbottato Gianni Sperti ed alla fine Prasanna ha concluso: “Sono interessata ma abbiamo deciso così. Non mi interessa a tal punto da insistere. Non mi sento tenuta in considerazione da lui.”

Chi è la dama di Uomini e Donne Prasanna Conti: la precedente relazione con Alessio

Su chi è Prasanna Conti di Uomini e Donne le informazioni sono molto scarne sappiamo ed è evidente che è molto riservata e ha un profilo Instagram in modalità privata. In passato nel parterre del dating show ha conosciuto e frequentato Alessio Pili Stella ma la conoscenza non è proseguita perché la dama non si sentiva pronta a nuova conoscenze, anche perché ancora ferita da una relazione precedente. Adesso nella puntata ha lasciato intendere di essere ancora invaghita di Mario ma di non voler fare la ‘sottona’.