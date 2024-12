Fondazione Progetto Arca si prepara – come ogni anno – a celebrare il Natale 2024 accogliendo in una grande festa diffusa più di 3mila 400 persone senza fissa dimora per coinvolgerle nel momento più magico dell’anno e farle sentire partecipi e parte dell’intera società: oltre alla classica e sempre partecipatissima ‘cena seduta’ che da anni viene organizzata a Milano, per chiudere in bellezza il 30esimo anniversario dalla sua fondazione Progetto Arca quest’anno ha deciso di offrire anche un menù completamente natalizio nelle tante Cucine mobili – peraltro addobbate per le feste – che quotidianamente servono pasti caldi a Varese, Torino, Padova, Roma, Napoli e Bari.

Complessivamente Fondazione Progetto Arca stima che saranno circa 2mila e 500 le famiglie che sceglieranno di festeggiare il Natale con i suoi volontari e da diversi giorni a questa parte i tanti Market solidali – anche questi arredati ed addobbati a festa – distribuiti sul nostro bel territorio hanno iniziato ad offrire anche una selezione di dolci tipici del periodo natalizio, oltre a dei piccoli regalini per allietare i festeggiamenti dei tanti bambini che vivono in famiglie in difficoltà; mentre a Milano il Market di via Sammartini accoglierà una vera e propria cena natalizia.

Fondazione Progetto Arca: il 19 dicembre a Milano la ‘cena seduta’ con pasti caldi, regali e convivialità per le persone in difficoltà

Inoltre, nel ricco programma di Natale di Fondazione Progetto Arca è inclusa – accennavamo già prima – la ‘cena seduta’ organizzata nel capoluogo lombardo per il prossimo giovedì 19 dicembre che vedrà i volontari allestire una lunga tavolata conviviale aperta a tutte le persone fragili che desiderano partecipare e prevederà una ricca cena composta da antipasto, primo, secondo e – ovviamente – il panettone milanese; il tutto completato dai canti di Natale da parte del coro di San Giovanni Battista in Trenno e da una serie di regali (tra borracce, zaini, berretti invernali di lana e torce frontali) che verranno distribuiti ai partecipanti.

“Per la settimana che precede il giorno di Natale e che chiude la celebrazione dei nostri primi 30 anni – spiega il presidente di Fondazione Progetto Arca Alberto Sinigallia –, abbiamo voluto organizzare una grande festa ‘diffusa’” aperta a tutte quelle “persone che aiutiamo ogni giorno” in ognuna delle sette città “in cui siamo presenti” partendo ovviamente “da chi vive in strada” ed arrivando fino ai tanti che frequentano “i Market solidali. Con loro – conclude Sinigallia – vogliamo condividere i cibi della tradizione e consegnare i regali che abbiamo preparato, ma soprattutto desideriamo comunicare vicinanza e ascolto“.