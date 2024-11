Nel 2024 le province italiane con il maggior reddito pro capite registrano un risultato inusuale e sorprendente, infatti – seppur di rado – si piazzano al primo posto due territori del Mezzogiorno: Chieti (Abruzzo) e Agrigento (Sicilia).

In entrambi i territori del Mezzogiorno si sono registrati dei valori in crescita, ottenendo un +7,85% rispetto all’andamento dello scorso anno. L’analisi è stata elaborata Unioncamere e dal Centro Studi Tagliacarne facendo in modo che Withub abbia realizzato la mappa di riferimento.

Province italiane reddito pro capite: una crescita del Sud Italia

Tra le province italiane con un reddito pro capite sorprendentemente si piazzano quattro territori del Sud Italia (Chiedi, Agrigento e a seguire Caltanissetta e Catania). Naturalmente si fa riferimento alla crescita del valore rispetto allo scorso anno, perché complessivamente a correre è il Nord Ovest.

Nonostante la crescita delle province del Sud Italia, il maggior reddito pro capite italiano è dominato da Milano, con un valore in crescita del 7,39% e una media pro capite di 62.863€ a testa.

Seguono la città meneghina Bolzano (con 52.811€) ed infine Bologna (ottenendo 43.510€).

Un risultato inaspettato da vent’anni

Sono trascorsi vent’anni dall’ultima volta che il valore delle città del Sud Italia risultava in crescita. Un risvolto indubbiamente positivo ma che però non basta a raggiungere il Nord, dato che conquista ancora con il primato con una crescita media del 6,73% contro il +6,55% del Sud.

L’unico peggioramento negli anni è stato conseguito tra il 2003 e il 2023 dal Nord Ovest, proprio il territorio che oggi mantiene il suo maggior pro capite. Chi vuol consultare la mappa Withub in cui emergono i dati constatati da Unioncamere e dal Centro Studi Tagliacarne può verificare l’andamento di ogni singola Regione italiana.

Dato che manca sempre meno all’inizio dell’anno nuovo, nel prossimo semestre si valuterà l’andamento complessivo di ogni singola provincia italiana, così da monitorare il luogo con maggior pro capite.