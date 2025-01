Raf è pronto alla sua prima avventura televisiva in veste di maestro e coach. Il cantautore di tantissimi brani di successi è stato scelto tra i maestri della nuova edizione di Ora o mai più, il popolare talent show condotto da Marco Liorni su Rai1. Chi seguirà il cantautore di Self Control? Un’esperienza che arriva a distanza di pochi mesi dalle celebrazioni per i 40 anni di Self Control, brano simbolo della sua carriera che l’ha lanciato in Italia e nel mondo. Un brano che il 65enne cantautore originario della Puglia in realtà non voleva neppure registrare, ma che ha realizzato grazie al genio del produttore Giancarlo Bigazzi. Proprio l’artista dalle pagine di Today ha raccontato: “Bigazzi mi ha insegnato a rompere le regole da dentro”.

Il successo di Self Control è stato immediato grazie ad un sound del tutto innovativo e mai sentito prima rendendolo, ancora oggi, un brano universale ed attuale. “Self control è un pezzo italodance, ma con elementi di novità” – ha precisato il cantautore che improvvisamente è diventato il re della discoteca.

Raf dopo 40 anni di Self Control torna in tv ad Ora o mai più

Una definizione che Raf non ha mai apprezzato più di tanto, lui che in discoteca ci ha messo piede un paio di volte nella sua vita. “Ero un mito della dance. Lo percepii come una gabbia” – ha confessato il cantautore che a distanza di 40 danni è riuscito finalmente a fare pace con questo brano che ha cambiato la sua vita personale e professionale. “Oggi mi diverto a suonarla con la band” – ha detto il cantante che durante la sua lunga e straordinaria carriera ha partecipato diverse volte anche al Festival di Sanremo pur non vivendola benissimo. ”

“Sanremo non è mai stato un passeggiata di piacere. Io l’ho sempre vissuto male” – ha detto il cantautore che non amava le classifiche né tantomeno le eliminazioni e tutti i meccanismi legati alla kermesse. Tra tutti i dischi fatti finora ce ne è uno di cui va fiero: “La prova, del 1998. Lì ho tentato di tornare al rock, ma il pubblico e l’industria non mi hanno seguito”.