Raffella, chi è la moglie di Fiore De Rienzo: vita privata lontana dal gossip

Si è spento a soli 65 anni, Fiore De Rienzo, storico inviato della trasmissione Chi l’ha visto che ha seguito nel corso degli anni moltissime inchieste e casi di scomparsi e rapimenti. Era noto anche per essere il padre dell’attore Libero De Rienzo, scomparso prematuramente a soli 44 anni a causa di un infarto causato da un overdose di stupefacenti. A dare l’annuncio della sua scomparsa, invece, è stato il fratello Gigi De Rienzo, celebre bassista che ha collaborato con grandi artisti e che per anni ha affiancato Pino Daniele.

Valentina Trifiletti, chi è la moglie di Fabio Postiglione?/ Cordoglio di Panicucci: "Ci stringiamo a te"

Per quanto riguarda la vita privata del giornalista, invece, si sa che la moglie di Fiore De Rienzo si chiama Raffaella ma sulla donna non si conoscono altre informazioni. Non si sa il cognome o quanti anni abbia ne che cosa faccia nella vita. L’unica certezza è che è stata sempre accanto al marito e che i due hanno vissuto un unione lunga e solida anche se lontana dal gossip e dalle luci dei riflettori. La coppia, stando a quanto risulta, non ha avuto figli in comune ed in queste ore la donne sta affrontando in silenzio il suo dolore.

Libero De Rienzo, chi è e com'è morto il figlio di Fiore De Rienzo/ Attore stroncato tragicamente a 44 anni

Nunzia Rondinella, chi è e com’è morta la prima moglie di Libero De Rienzo: morta quando il figlio avevo solo due anni

La prima moglie di Fiore De Rienzo, invece, era Nunzia Rondinella napoletana e discendente da un’importante famiglia partenopea e dalla loro unione è nato il primo ed unico figlio della coppia, Libero. Anche sulla donna si hanno poche informazione se non che è morta giovanissima lasciando il figlio di appena due anni e Fiore De Rienzo vedovo. In molte interviste l’attore e regista ha sempre rivelato il profondo dolore della gravida perdita. E stando a quanto riporta il fatto quotidiano il giornalista originario dell’avellinese i funerali si svolgeranno proprio in Campania a Paternopoli dove sono seppelliti Libero e Nunzia.