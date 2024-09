Un nuovo emendamento – approvato dal Ddl Lavoro – sancisce di non prevedere il regime forfettario nei confronti di coloro che lavorano o hanno lavorato come dipendenti per il suo principale cliente/committente.

L’emendamento ha modificato la Legge numero 190/2014, che prevede l’introduzione di un contratto misto con condizioni e modalità in riferimento alla contrattazione di secondo livello.

Regime forfettario con contratto misto: cosa cambia?

Il contratto misto di un regime forfettario funzionerebbe in questo modo: nel caso di un contratto a tempo indeterminato ma part-time l’orario massimo dev’essere fissato entro il 40% oppure 50%, mentre per l’attività professionale e autonoma va previsto un ulteriore contratto di lavoro che certifichi l’attività.

I due contratti devono essere stipulati contemporaneamente e occorre assicurarsi che le modalità, le mansioni e gli orari non si sovrappongono tra loro.

Per poter stipulare un contratto simile è necessario che i professionisti in forfettario ma anche le aziende, soddisfino alcune condizioni:

Qualora il professionista fosse iscritto ad un albo il contratto misto varrebbe soltanto nel caso di una impresa con almeno 250 dipendenti. Gli autonomi possono godere di un contratto misto a patto che vi siano delle regole da pattuire anticipatamente. Il domicilio professionale del professionista dovrà però, essere differente da quello eletto dal datore di lavoro.

La modifica di Legge e pubblicata nel ddl lavoro ha rimosso la causa ostativa così come previsto nella lettera d-bis del comma 57 della manovra 2015, che prevedeva quanto scritto di seguito:

