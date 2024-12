In merito all’articolo Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini: “Truffa?Mi hanno rubato 400.000 euro”/ “Sono incavolata nera”, pubblicato su queste pagine oggi 2 dicembre 2024 e successivamente rimosso, ci è giunta richiesta di rettifica in quanto sono stati riportati contenuti e informazioni relative a un procedimento giudiziario ancora pendente e non concluso, violando così i principi di presunzione di innocenza sanciti dall’art. 27 della Costituzione Italiana e dalle disposizioni previste dall’art. 595 c.p.

Raiduo con Ale&Franz 2024, 2a puntata/ Anticipazioni e diretta streaming: Negramaro e Valeria Marini ospiti

Ci scusiamo con il Sig. Giuseppe Milazzo Andreani e con i nostri lettori per la natura errata e non verificata delle notizie diffuse.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI