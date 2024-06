Risultati eletti Forza Italia Cagliari, voti preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e consiglieri con Zedda

Si sono concluse al primo turno le Elezioni Comunali 2024 di Cagliari ed è già arrivato il momento di scoprire i nomi dei candidati eletti nelle file di Forza Italia, oltre al numero di seggi che i forzisti sono riusciti a conquistare alle urne. Prima di arrivare nel vivo del nuovo Consiglio comunale, vale la pena ricordare che i risultati elettorali hanno premiato il centrosinistra che ha proposto il nome di Massimo Zedda titolare di ben il 60,29% dei voti, mentre dall’altra parte della barricata il centrodestra – qui nella classica forma Forza Italia, Lega, FdI, unite a 4 liste civiche – è riuscito ad ottenre nelle Comunali di Cagliari il 34,22% per Alessandra Zedda, seguita dal civico Giuseppe Ferris con il suo 3,6% appena superiore alla soglia di sbarramento.

Risultati eletti M5S Cagliari, voti preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Zedda

Nel dettaglio del centrodestra, il primo partito alle urne risulta essere Fratelli d’Italia con il 10,27% delle preferenze, seguito al secondo posto dai Riformatori (5,72%), dai forzisti (5,13%), dalla Lega (4,69%) da Sardegna al centro (4,24%) e da Alleanza Sardegna (3,31). Risultati che si traducono in un totale di 11 consiglieri eletti ad espressione del centrodestra di Cagliari, con Forza Italia che ne vanta 2: Edoardo Tocco, Roberta Sulis. (agg di LD)

Risultati eletti PD Cagliari, voti preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Zedda

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI CAGLIARI 2024

Elezioni Comunali Cagliari 2024, attesa per conoscere i risultati della giornata di voto, che insieme ai nuovi Eurodeputati stabilirà quali sono state le preferenze per i nomi dei consiglieri eletti. Forza Italia ha scelto di sostenere la candidatura di Alessandra Zedda, di FdI, entrando nella coalizione di centro destra insieme anche ad altre liste civiche e alla Lega, che proverà ad ottenere una rivincita dopo il risultato delle regionali dello scorso febbraio, che ha visto vincitrice come presidente della Sardegna la candidata di centro sinistra Alessandra Todde, esponente del M5s.

Risultati Livorno: Elezioni Comunali 2024/ Luca Salvetti sindaco Centrosinistra: nomi seggi eletti Consiglio

La lista dei nomi, che se eletti con FI potranno diventare consiglieri comunali a Cagliari è così composta: Edoardo Tocco, Martina Angioni, Caterina Arca, Andrea Asquer, Maura Atzori, Rossella Atzori, Annalisa Berretta, Monica Capobianco, Giovanni Casula, Sara Luciana Chillotti, Filippo Conti, Denise Cristina Deiana, Alessandro Frau, Marcella Laconi, Anna Lai, Enrico Maria Langione, Andrea Giuseppe Lostia, Tarcisio Macis, Simona Mameli, Laura Manunza, Cristiana Marini, Gianluca Masu, Rossana Melis, Angelo Meloni, Viviana Moi, Stefano Pes, Beatrice Piscedda, Nicola Puggioni, Silvia Scano, Marcello Serra, Antonella Siddi, Roberta Sulis, Federica Tulifero, Alessandro Vincis.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA NELLE ELEZIONI COMUNALI CAGLIARI 2019

Alle Elezioni Comunali del 2019, Forza Italia si era confermato tra i partiti con maggiore numero di preferenze espresse dai cittadini di centro destra, dietro a Fratelli d’Italia e Lega, che comunque facevano parte della stessa coalizione che sosteneva lo stesso candidato sindaco vincente Paolo Truzzu. Aggiudicandosi due seggi e con una percentuale del 5,3%. Un risultato che però aveva confermato la perdita di elettorato del partito rispetto alle percentuali più ampie degli anni precedenti.

Tre anni prima infatti FI aveva ottenuto l’8,16% presentandosi però sotto il nome di Forza Cagliari e inserendo nelle liste nomi storici molto conosciuti nel capoluogo sardo. I consiglieri FI eletti nel 2019: Edoardo Tocco, che aveva sorpassato tutti gli altri candidati del partito con 1.286 preferenze, Antonello Floris e Laila Di Naro, ripescata tra i primi non eletti dopo la vittoria della coalizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA