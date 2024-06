Risultati eletti M5S Cagliari, voti preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Zedda

Si è conclusa la lunga notte degli scrutini per le Elezioni Comunali di Cagliari 2024 ed è finalmente possibile scoprire i nomi di tutti gli eletti per conto del M5S di Giuseppe Conte che – confermando il campo larghissimo che alle regionali ha portato all’elezione della pentastellata Alessandra Todde – ha sostenuto con tutto il centrosinistra (ben 10 partiti e liste) il nome del nuovo sindaco Massimo Zedda. Sono infatti ben il 60,29% dei voti quelli finiti nelle ‘tasche’ dei Dem – con il M5S che è riuscito a piazzarsi quinto in coalizione -, rispetto al 34,22% ottenuto dal centrodestra per la candidata Alessandra Zedda; ribaltando il numero di eletti del 2019 per entrambe le correnti politiche.

Risultati eletti PD Cagliari, voti preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Zedda

La forza maggioritaria nel nuovo Consiglio del capoluogo sardo sarà quella del PD, titolare del 15,76% dei voti, seguito dai Progressisti che ne hanno ottenuto il 14,73% e da FdI che è terza a livello locale con il 10,27%. Per quanto riguarda il M5S, alle Elezioni Comunali di Cagliari se l’è cavata con il 5,56% dei voti, che si tradurranno nelle prossime ore in 2 seggi e per altrettanti eletti che – secondo le proiezioni che dovranno ancora essere confermate – saranno occupati da: Luisa Giua Marassi e Pino Calledda. (Agg di LD)

Risultati Livorno: Elezioni Comunali 2024/ Luca Salvetti sindaco Centrosinistra: nomi seggi eletti Consiglio

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI M5S ALLE ELEZIONI CAGLIARI 2024

Elezioni Comunali Cagliari 2024, attesa per conoscere i risultati della giornata di voto, che insieme ai nuovi Eurodeputati stabilirà quali sono state le preferenze per i nomi dei consiglieri eletti. Il M5S sostiene la candidatura di Massimo Zedda del PD come sindaco, insieme a varie liste civiche e alla coalizione di centro sinistra. La stessa che ha vinto alle ultime regionali presentando Alessandra Todde come presidente della Sardegna. Provando a superare questa volta la candidata di Fratelli d’Italia Alessandra Zedda, dopo la vittoria dello stesso partito alle Comunali del 2019. La lista degli aspiranti consiglieri comunali presentata dal Movimento 5 Stelle si compone di vari nomi, alcuni di questi attualmente uscenti dall’attuale amministrazione che proveranno ad essere riconfermati.

Risultati Pavia, Elezioni Comunali 2024/ Michele Lissia sindaco Centrosinistra: nomi seggi eletti in Consigli

Ecco chi sono i candidati M5s alle Elezioni Comunali 2024: Peppino Calledda noto Pino, Luisa Giua Marassi, Luciano Congiu, Juliana Vivian Carone nota Giuliana, Cristian Verderame, Giuseppa Alessandra Piras, Michele Bardino, Serena Racis, Walter Zedda, Emanuele Addari, Gabriele Caredda, Laura Bruni, Carlo Poerio, Pierpaola Collu, Mario Spina noto Gemello, Stefano Spina, Simone Barrago, Graziella Pisu, Patrizia Serra, Michelangelo Serra, Margherita Falqui, Francesca Dettori, Amelia Monni, Michele Ortu, Elisabetta Manella, Giovanni Vargiu noto Gianni, Antonio Sandro Friargiu noto Sandro, Monica Masala, Luca Vadilonga, Andrea Murgia, Antonio Farina.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE ELEZIONI COMUNALI CAGLIARI 2019

Alle Elezioni Comunali del 2019, il M5S aveva deciso a sorpresa e ad un mese dalle operazioni di voto di non partecipare più. Ritirando di fatto il simbolo del partito all’ex candidato sindaco Alessandro Murenu che inizialmente era stato scelto come principale nome in lista. Alcune dichiarazioni del noto chirurgo però, specialmente in merito all’aborto e alle unioni civili, di cui si era detto contrario, avevano fatto scattare le polemiche all’interno del suo stesso partito.

Che aveva poi preso le distanze dalle posizioni annunciando così il ritiro della lista con una dichiarazione che sottolineava: “Non parteciperemo più alle Comunali“. Pertanto come conseguenza di questa decisione nessun consigliere M5S era stato eletto nel 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA