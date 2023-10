RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Focus sul girone C! Diretta gol live score 8^ giornata, oggi 14 ottobre 2023

RISULTATI SERIE C: IL GIRONE C

Avvicinandoci al sabato dedicato ai risultati di Serie C, facciamo anche una considerazione sul girone C di cui non abbiamo ancora parlato. Audace Cerignola Monterosi e Foggia Brindisi sono le due partite di oggi: qui bisogna dire che siamo ancora in una situazione di classifica parziale perché ci sono alcune squadre che devono recuperare delle gare saltate all’inizio della stagione, quello che però possiamo raccontare è che il Monterosi sta faticando tantissimo ed è ultimo in classifica, scavalcato anche dal Sorrento che ha vinto la sua prima partita e dunque del tutto impegnato in una corsa per non retrocedere che sarà davvero complicata, perché ci sono avversarie abituate a giocare in questi contesti.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Crollo Fiorenzuola! Diretta gol live score (8^ giornata, 13 ottobre 2023)

Per quanto riguarda invece le altre squadre, il Foggia ha aumentato i giri del motore e dopo il ko di Taranto ha avuto un passo brillante, attualmente è in piena corsa per la promozione diretta; l’Audace Cerignola forse va più lenta dell’anno scorso, curiosamente non ha ancora perso ma ha anche pareggiato sei delle sette partite giocate. Infine il Brindisi, che è tornato in Serie C e ha già vinto qualche partita ma si trova ancora in zona playoff: anche questa squadra pugliese potrebbe salvarsi direttamente, intanto oggi sarà impegnata nel sentito derby contro il Foggia che potrebbe davvero dare una svolta alla stagione. (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie C, classifiche/ Pineto, storica vittoria! Diretta gol live score (oggi 11 ottobre 2023)

DUE GIRONI IN CAMPO!

Abbiamo un nuovo appuntamento con i risultati di Serie C, che è quello di sabato 14 ottobre: prosegue il programma dell’ottava giornata, diciamo subito che si inizierà a giocare alle ore 14:00 e che i gironi coinvolti sono A e C, in realtà avremmo anche dovuto avere il girone B ma Lucchese Juventus U23 è stata rinviata, questo perché siamo nel weekend di sosta per le nazionali e dunque la società bianconera, come altre, ha chiesto e ottenuto che il proprio match fosse posticipato a causa del numero di convocati nelle varie selezioni nel mondo.

Quindi, le partite che il calendario ci propone oggi per i risultati di Serie C sono sei: torna in campo il girone A un cui antipasto ci è stato fornito ieri, ma oggi avremo le prime due della classifica impegnate in trasferta, con il Mantova che spera nel ribaltone ai danni del Padova per portarsi in testa e confermare un avvio di stagione che, per quello che si era visto lo scorso anno, è stato sorprendente. Nel girone C spicca soprattutto il derby pugliese Foggia Brindisi, molto sentito; tra poco scopriremo cosa ci diranno i campi…

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: iniziano i posticipi, si gioca! (oggi 9 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Inizierà tra poco il sabato dedicato ai risultati di Serie C. Il girone A in questo momento è davvero ricco di spunti: Padova e Vicenza sono le due corazzate che ci aspettavamo di trovare in alta classifica, mentre Virtus Verona (al netto di quanto di buono fatto negli ultimi anni) e Mantova sono certamente delle sorprese, che però con pieno merito sono riuscite a inserirsi, almeno in questo momento, nella corsa per la promozione diretta. Oggi come detto trasferta per le prime due della classe: il Mantova fa visita alla Pro Patria mentre il Padova è sul campo della Pro Sesto, due realtà che l’anno scorso hanno lottato nelle prime posizioni ma ora stanno faticando.

Attenzione anche alla Triestina, tornata competitiva dopo un anno decisamente negativo: gli alabardati ospitano il Lumezzane che si è insediato in zona playoff e sta rappresentando una minaccia per tutte le avversarie. L’ultima partita nel girone A, per i risultati di Serie C del sabato, è Pergolettese Trento: classico match con uno sguardo ai playoff, giocati dai cremaschi la scorsa primavera, ma anche alla salvezza, dunque sarà molto interessante scoprire cosa succederà sui vari campi perché ovviamente le classifiche del campionato di terza divisione cambieranno dopo le partite di oggi.

RISULTATI SERIE C: 8^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:00 Pergolettese Trento

Ore 14:00 Pro Patria Mantova

Ore 14:00 Triestina Lumezzane

Ore 16:15 Pro Sesto Padova

CLASSIFICA GIRONE A

Padova 17

Mantova 16

Virtus Verona, Vicenza 14

Triestina 13

Renate 12

Pro Vercelli 11

Legnago Salus, Lumezzane, Pergolettese, Arzignano 10

Trento 9

Atalanta U23, Pro Sesto, Pro Patria 8

Giana Erminio 7

Fiorenzuola 6

Albinoleffe 5

Novara 4

Alessandria 1

GIRONE C

Ore 14:00 Monterosi Audace Cerignola

Ore 16:15 Foggia Brindisi

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia, Benevento 14

Latina, Foggia 12

Picerno, Virtus Francavilla 11

Avellino, Turris, Crotone, Potenza 10

Audace Cerignola 9

Catania, Taranto, Giugliano 8

Casertana 7

Brindisi 6

Acr Messina, Sorrento 5

Monopoli 4

Monterosi 2











© RIPRODUZIONE RISERVATA