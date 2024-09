RISULTATI SERIE D: TRA CONFERME E RISCATTI

La seconda giornata di un campionato ha sempre il fascino della conferma o del tentativo di riscatto, non faranno eccezione oggi domenica 15 settembre 2024 i risultati Serie D, dal momento che settimana scorsa è iniziato il nuovo campionato di Serie D 2024-2025, il massimo torneo del calcio dilettantistico italiano. Naturalmente le classifiche dei gironi sono appena abbozzate, ma altrettanto naturalmente le emozioni saranno già garantite, per proseguire bene o per dare una scossa immediata a un avvio deludente. Il punto di riferimento è fissato alle ore 15.00 che, salvo eccezioni, sarà l’orario d’inizio delle partite odierne.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Caldiero Terme e Carpi completano le promozioni! (5 maggio 2024)

Possiamo allora ribadire alcune informazioni essenziali per seguire al meglio i risultati Serie D nella nuova stagione. Le squadre partecipanti sono 168, come al solito sono più del previsto (che sarebbe 162) e le sei aggiuntive sono state inserite nei gironi A, B e C, che sono di conseguenza formati da 20 formazioni ciascuno, mentre dal girone D in poi avremo 18 squadre in ogni gruppo. Salutate naturalmente le nove promosse in Serie C, dal campionato superiore sono scese “solo” otto squadre perché purtroppo l’Alessandria non si è iscritto. Tra le altre variazioni, l’iscrizione in sovrannumero della nuova società dell’Ancona, dopo che la squadra del capoluogo marchigiano era stata esclusa dalla Serie C.

Risultati Serie D, classifiche/ Pianese e Campobasso promossi, il Caldiero resta primo! (oggi 28 aprile 2024)

RISULTATI SERIE D: COME HANNO COMINCIATO LE BIG?

Volendo continuare con le curiosità legate ai risultati Serie D, potremmo evidenziare che la Lombardia è come sempre la regione con più squadre, spalmate sui gironi A, B e C, con in particolare la curiosità legata al fatto che le cinque formazioni della provincia di Bergamo sono state inserite in blocco nel girone C, sebbene più a Est ci fossero le cinque società bresciane (e anche due veronesi) che invece fanno parte del girone B. Un tocco “internazionale” è dato dalla presenza del San Marino nel girone D, mentre le squadre della Sardegna sono state inserite tutte nel girone G.

Risultati Serie D, classifiche/ Festeggiano Alcione Milano e Altamura, è promozione! (oggi 21 aprile 2024)

Infine, un accenno ai debutti di alcune big nei risultati Serie D: il cammino è cominciato con un pareggio per il Chievo mentre il Piacenza non ha potuto gioire nel passaggio dal girone B al gruppo D, nel quale ha esordito con una sconfitta. Inizio con vittoria per il Siena nel girone E, dove invece esordirà oggi il Livorno; bene il già citato Ancona, che nella prima giornata del girone F ha vinto. Nel girone H spicca il pesante fardello di 12 punti di penalizzazione per il Brindisi, che ha pure perso al debutto, mentre ha esordito con una vittoria la Reggina, nome di spicco nel girone I.

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE DEI GIRONI

GIRONE A

Asti Chieri

Città di Varese Albenga

Oltrepo Imperia

Fossano Bra

Borgaro Gozzano

Derthona Lavagnese

Ligorna Vogherese

Saluzzo Chisola

Sanremese Cairese

Vado NovaRomentin

GIRONE B

Sangiuliano City Breno

Sondrio Sant’Angelo

Arconatese Varesina

Castellanzese Pro Sesto

Ciliverghe Mazzano Club Milano

Fanfulla Crema

Magenta Desenzano

Pro Palazzolo Chievo

USD Casatese Folgore Caratese

Vigasio Ospitaletto

GIRONE C

Adriese Caravaggio

Cjarlins Muzane Mestre

Este Brian Lignano

Luparense Chions

Portogruaro Campodarsego

Calvi Noale Treviso

Bassano Villa Valle

Brusaporto Dolomiti Bellunesi

Lavis CiseranoBergamo

Real Calepina Montecchio Maggiore

GIRONE D

Imolese Tau

Piacenza Corticella

Pistoiese Cittadella Vis Modena

Prato Lentigione

Sammaurese Ravenna

San Marino Zenith Prato

Sasso Marconi Fiorenzuola

Tuttocuoio SCD Progresso

United Riccione Forlì

GIRONE E

Flaminia Figline

Ghiviborgo San Donato

Livorno Trestina

Orvietana Ostia Mare

Poggibonsi Fezzanese

Sangiovannese Fulgens Foligno

Seravezza Pozzi Grosseto

Siena Montevarchi

Terranuova Traiana Follonica Gavorrano

GIRONE F

Chieti Fossombrone

Civitanova Atletico Ascoli

Fermana Ancona

Isernia Castelfidardo

Sambenedettese Recanatese

Sora SN Notaresco

Teramo Roma City

Termoli L’Aquila

Vigor Senigallia Avezzano

GIRONE G

Anzio Paganese

Atletico Uri Sarrabus Ogliastra

Cassino Real Monterotondo

Gelbison Savoia

Guidonia Trastevere

Ilvamaddalena Atletico Lodigiani

Latte Dolce Olbia

Puteolana Cynthialbalonga

Sarnese Terracina

GIRONE H

AC Nardò Matera

Acerrana Casarano

Costa Amalfi Nocerina

Fidelis Andria Brindisi

Francavilla Virtus Francavilla

Gravina Palmese

Ischia Martina

Manfredonia Città di Fasano

Ugento Angri

GIRONE I

Akragas Pompei

Acireale Castrumfavara

Enna Sancataldese

Licata Locri

Paternò Nissa

Sant’Agata Igea Virtus

Vibonese Sambiase

Reggina Scafatese

Siracusa Ragusa

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE D