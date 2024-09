Anche quest’anno è avvenuta la rivalutazione rendite INAIL in riferimento agli indennizzi per danno biologico tenendo conto dell’aggiornamento ISTAT secondo gli indici dei prezzi al consumo per operai e famiglie.

La rivalutazione è contenuta nella circolare numero 26 del 16 settembre 2024 secondo quanto redatto dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, che fa notare un cambiamento sui valori del 2022 e del 2023 con l’applicazione ufficiale dall’1° luglio 2024.

Rivalutazione rendite INAIL: la variazione al 2024

La rivalutazione rendite INAIL per danno biologico a partire dall’1° luglio di quest’anno (2024) sono applicate al 5,4% (sempre sulla base dell’indice ISTAT calcolato recentemente).

La percentuale è stata applicata e ufficializzata nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2024, numero 119, sotto proposta del Consiglio di amministrazione dell’Inail.

L’incremento pari al 5,4% cumula le rivalutazioni degli anni precedenti e fa riferimento agli indennizzi in sia ai ratei di rendita che in capitale.

Ambito di decorrenza e applicazione

In merito ai ratei di vendita accumulati a partire dall’1° luglio 2024, l’incremento sarà validato alla parte del rateo che paga il danno biologico, includendo le vecchie rivalutazioni, e sarà elargito con l’accredito del rateo di dicembre 2024.

In riferimento agli indennizzi in capitale, l’incremento si applica alle cifre liquidate per eventi accaduti a partire dall’1° luglio 2024, sempre tenendo in considerazione la tabella in cui ci si riferisce ai danni biologici (in vigore fino a quando non si verifica l’evento lesivo).

Qualora gli accertamenti provvisori dei postumi avvenissero dopo l’1° luglio 2024, la rivalutazione sarà confermata ad accertamento definitivo dei postumi. Se gli accertamenti provvisori avvenissero prima di questa data ma accettati soltanto successivamente, la rivalutazione sarà soggetta all’importo aggiuntivo dovuto.

In alcuni casi è possibile che gli avvenimenti oggetto di rivalutazione rendite INAIL, cambino. Qualora ad esempio ci fossero degli aggravanti, la rivalutazione potrà contenere il pagamento maggiorato ma soltanto dall’1° luglio 2024 in poi.