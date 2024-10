Sabrine El Mayel, chi è la pittrice e content creator

Sabrine El Mayel in meno di un anno ha raggiunto milioni e milioni di persone sui social. La pittrice è nata a Caltagirone, in Sicilia, da due genitori tunisini: proprio nella terra dei suoi genitori passava le sue estati spensierate, sentendo sue le radici ma allo stesso tempo suo il Paese di nascita. Oggi l’esperta di arte, che crea contenuti sui social appassionando ogni giorno migliaia e migliaia di persone, vive a Roma, dove si è trasferita per studiare prima lingue e letterature straniere, per poi cambiare e scegliere l’Accademia delle Belle Arti, più incline su suoi interessi e alla sua passione per il mondo dell’arte.

A Vanity Fair, la pittrice ha raccontato: “Non mi dispiace l’etichetta di content creator, ma sono anche altro”. Ogni giorno Sabrine pubblica sui social segreti, aneddoti, particolari che si celano dietro ai quadri più famosi: un format che mancava sul mondo del web e che in poco tempo l’ha portata ad un grande successo, tanto da pubblicare un libro che la vede come autrice, “Nessun dipinto mi spezzerà il cuore”. Nel testo, l’autrice analizza trenta capolavori e ne esamina i segreti e i lati nascosti, che non si studiano sui libri di arte.

Sabrine El Mayel, cosa ha studiato la content creator e artista

Il percorso di Sabrine El Mayel non è stato semplice. Come raccontato proprio da lei sui social, la pittrice ha trovato solamente dopo alcuni anni il suo percorso: “Nel 2017, mi iscrissi all’università al corso di lingue e letterature straniere, convinta che mi avrebbe aperto le porte del mondo e dato l’opportunità di viaggiare. Non avevo un chiaro progetto per il futuro, solo un vago desiderio di esplorazione e scoperta. Trasferitami a Roma, la mia euforia iniziale si trasformò presto in un mix di emozioni contrastanti: la città mi affascinava ma mi lasciava anche sola, spaventata e lontana dalle mie radici”.

Così, dopo anni difficili, “con l’avvento della pandemia e un anno fuori corso alle spalle, presi la difficile decisione di rinunciare agli studi universitari per dedicarmi alla pittura, una passione che avevo trascurato ma che sentivo pulsare forte dentro di me. Mi iscrissi all’accademia di belle arti e in due anni e mezzo, compreso un Erasmus in Francia, realizzai ciò che anni prima sembrava impensabile”.

Sabrine El Mayel, dal web al libro

Sabrine El Mayel ha deciso di parlare di arte sui social. Un argomento forse di nicchia, fuori dall’interesse di molti, ma che in pochissimo tempo l’ha resa famosa e molto apprezzata sul web, per via delle sue spiegazioni chiare e dirette, ma soprattutto interessanti. Sabrine, infatti, entra dentro l’opera per analizzarla e scoprirne particolari che non sono noti ai più: questo lavoro, cominciato sui social, prosegue nel libro, pubblicato il 4 ottobre, nel quale l’artista analizza trenta opere facendo scoprire i dettagli più insiti di queste.