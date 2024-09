DIRETTA MATTEO BETTI FINALE FIORETTO A PARALIMPIADI PARIGI 2024: ORA SI SOGNA!

La diretta Matteo Betti finale fioretto A ci conduce attraverso una gara davvero impronosticabile alle Paralimpiadi Parigi 2024: alla sua quinta partecipazione ai Giochi, il trentanovenne Matteo Betti è finalmente riuscito a centrare la finale per la medaglia d’oro, grazie alla vittoria sul turco Hakan Akkaya, e ora competerà contro il cinese Sun Gang. Straordinario Matteo Betti: nella giornata in cui Bebe Vio è caduta dal trono dopo due ori paralimpici consecutivi, è stato questo veterano senese a farci vivere la maggiore emozione nella scherma alle Paralimpiadi Parigi 2024 e ora, anche se sarà durissima, ci proverà comunque.

L’avversario è Sun Gang, che è il campione olimpico in carica e ha anche condotto la sua Cina a vincere l’oro a squadre tre anni fa; il rivale più duro che in semifinale ha vinto un derby, ma la diretta Matteo Betti finale fioretto A alle Paralimpiadi Parigi 2024 potrebbe davvero portare gloria perché l’azzurro ci è arrivato contro ogni pronostico, e adesso può gareggiare con la spensieratezza di chi sa di aver già centrato un grande risultato, vada come vada, ma che la gloria è lì ad un passo e si può e si deve provare ad andare a prenderla. Noi staremo a vedere come andranno le cose, dalle ore 20:50 di mercoledì 4 settembre…

DIRETTA MATTEO BETTI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE FIORETTO A

Ovviamente la diretta tv di Matteo Betti nella finale fioretto A alle Paralimpiadi Parigi 2024 sarà appannaggio della televisione di stato, dunque con trasmissione in chiaro: per assistere alla gara per la medaglia d’oro dovrete infatti rivolgervi a uno dei canali che si occupano della trasmissione dei Giochi, e che nello specifico sono Rai Due e Rai Sport HD. Esiste poi una terza strada, che comunque riguarda sempre questa emittente: la diretta Matteo Betti finale fioretto A alle Paralimpiadi Parigi 2024 sarà infatti disponibile anche in diretta streaming video, grazie al sito o all’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY MATTEO BETTI

DIRETTA MATTEO BETTI FINALE FIORETTO A: SFIDA IMPROBA

La diretta Matteo Betti finale fioretto A alle Paralimpiadi Parigi 2024 ci consegna come detto un assalto che non era nei piani: Matteo Betti ha iniziato il suo percorso paralimpico a Pechino 2008 e non è quasi mai riuscito a farsi valere a livello individuale. Certo tre anni fa era arrivato in semifinale nel fioretto (compete anche nella spada) ma si era fermato al quarto posto, mai a medaglia in questa specialità mentre era stato bronzo a Londra 2012 nella spada individuale. Anche ai Mondiali non ci sono grandi risultati; agli Europei invece Matteo Betti è già stato campione nel fioretto, ma stiamo parlando di 17 anni fa.

Quel titolo continentale conquistato a Varsavia resta forse il punto più alto nella carriera del senese… fino a oggi, perché naturalmente la finale alle Paralimpiadi Parigi 2024 è un grandissimo risultato. Come già detto l’avversario per la medaglia d’oro, Sun Gang, parte nettamente favorito ed è giusto riconoscerlo, il trentanovenne Matteo Betti però si vuole godere il momento e chissà che non arrivi il risultato a sorpresa, lo scopriremo davvero tra poco perché la diretta Matteo Betti finale fioretto A alle Paralimpiadi Parigi 2024 è ormai dietro l’angolo.