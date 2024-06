Santa Margherita Bays/ Oggi, 27 giugno 2024, si ricorda la mistica che dedicò tutta la vita a Cristo da laica

La vita di Santa Margherita Bays: un’abile sarta che si dedicò agli altri e a Dio

Santa Margherita Bays nacque in un piccolo paese svizzero, Siviriez, l’8 settembre 1815. Seconda di sette figli, crebbe in un’umile famiglia di contadini e scelse di non prendere mai i voti ma di santificare la propria vita quotidianamente in famiglia e nella parrocchia. Le sue giornate erano scandite dall’attività come sarta, che le consentiva di mantenersi, e dalla preghiera, presenziando ogni giorno alla celebrazione della messa e al rosario.

Margherita si dedicò anche al catechismo con i bambini della parrocchia e seguì le future spose e madri preparandole alla vita coniugale.

Inoltre, Santa Margherita Bays dedicò molto del suo tempo all’aiuto dei più bisognosi e dei malati, portando loro conforto e preghiera. Nel 1853 fu colpita da un terribile tumore all’intestino, ma Margherita chiese aiuto alla Madonna, affinché trasformasse questo male in sofferenze che l’avvicinassero alla Passione di Cristo. L’8 dicembre 1854, giornata in cui Papa Pio IX proclamò il dogma dell’Immacolata Concezione, Santa Margherita Bays guarì e da quel momento portò le stimmate, la cui natura mistica fu confermata dai vari controlli medici imposti dal vescovo di Losanna e Ginevra. Nel 1860 Santa Margherita Bays decise di entrare nell’Ordine francescano secolare, venendo a mancare il 27 giugno 1879.

Il culto di Santa Margherita Bays in Svizzera

Le sue reliquie sono tutt’oggi custodite nella Chiesa di Siviriez, il paese in cui Santa Margherita Bays è nata e morta. Santa Margherita Bays è la terza santa svizzera, dopo San Nicolas de Flue e Santa Maria Bernarda Bütler.

Il suo culto è particolarmente sentito nella cittadina di Siviriez, che ad oggi è diventata un centro di interesse intorno alla santa, visitato da oltre 10 mila visitatori ogni anno.

Siviriez è un piccolo comune svizzero di poco più di 2 mila abitanti situato nel Canton Friburgo, nel distretto della Glâne. Qui si trova la Chiesa di San Sulpizio, edificata nel XIII secolo e ricostruita due volte, la prima nel 1804 e la seconda nel 1932. In questo edificio sono custodite le reliquie di Santa Margherita Bays ed è possibile visitare la cappella in cui amava pregare e che ora le è stata consacrata. Visitando Siviriez è possibile anche ammirare i luoghi in cui Santa Margherita Bays è vissuta, come l’umile fattoria appartenuta alla sua famiglia, così come la Fondazione Marguerite Bays, nata in memoria della Santa.

Gli altri Santi del giorno

Il 27 giugno la Chiesa celebra anche: San Cirillo d’Alessandria, Vescovo e dottore della Chiesa; Beata Luisa Teresa Montaignac de Chauvance, Fondatrice; San Sansone, Sacerdote; San Giovanni di Chinon, Recluso; Beato Benvenuto da Gubbio, Religioso; Sant’ Arialdo di Milano, Diacono e martire; San Ferdinando d’Aragona, Vescovo di Caiazzo; Santa Guddene, Martire; San Tommaso Toan, Martire; San Zoilo di Cordova, Martire.











