Scaletta Ultimo, concerto a Roma oggi 22 giugno 2024/ Gran finale con Sogni appesi

Scaletta concerto Ultimo stadio Olimpico: si alza il sipario

I fan del giovane artista romano Niccolò Moriconi possono finalmente esultare per il grande giorno dello spettacolo allo Stadio Olimpico. La scaletta del concerto di Ultimo prevede scintille nella prima di tre notti previste nel tempio dello sport e della musica a Roma dopo le emozioni regalate a Trieste, Napoli e Torino il tour del giovane cantate capitolino lanciato dal successo tra i giovani al Festival di Sanremo nel 2018 prosegue e si appresta a emozionare milioni di spettatori all’Olimpico con il suo La favola continua.

Dopo la serata di oggi sabato 22 giugno Ultimo farà tappa all’Olimpico anche domani domenica 23 giugno e il prossimo lunedì 24 giugno, notti per i quali i biglietti sono già stati polverizzati da settimane dai fortunati che sono riusciti ad accaparrarseli.

Concerto Ultimo a Roma, le informazioni utili

L’orario da cerchiare in rosso per il via del concerto di Ultimo è le 21 di oggi sabato 22 giugno, quando lo stadio Olimpico si vestirà a festa prima del trionfante ingresso del cantante vincitore di Sanremo 2018 tra le Nuove Proposte.

Tutte e tre le serate romane sono già sold out e i fan dell’artista ora attendono di capire chi saranno i possibili ospiti e le sorprese che riserverà la serata, che salvo colpi di scena dovrebbe prendere il via con la canzone Il capolavoro, per poi proseguire con Sono pazzo di te e Il ballo delle incertezze, una scaletta per il concerto di Ultimo che si preannuncia davvero irresistibile, con tutti i brani più celebri pronti per essere presentati anche in versione piano e voce, come accadrà per alcuni pezzi.

Scaletta Ultimo, l’ordine di uscita dei brani

La serata di oggi sabato 22 giugno sarà aperta dal cantante con Il capolavoro, mentre l’amatissima Sogni appesi sarà il fanalino di coda e certamente uno dei momenti più emozionanti per il concerto di Ultimo allo stadio Olimpico di Roma. Intorno a metà serata ci sarà spazio per altre canzoni molto amate di Ultimo, da I tuoi particolari a La stella più fragile dell’universo. Questo l’ordine di uscita completo dei brani di Niccolò Moriconi nel teatro della musica capitolino:

Il capolavoro, Sono pazzo di te, Il ballo delle incertezze, Ti va di stare bene, Tutto questo sei tu, Ipocondria, Rondini al guinzaglio, Racconterò di te (Piano e Voce), Quel filo che ci unisce (Piano e Voce), Ti dedico il silenzio, Amati sempre, Occhi lucidi, Quei due innamorati (Chitarra e Voce), Altrove, I tuoi particolari (Piano e Voce), La stella più fragile dell’Universo, Giusy (Piano e Voce), Farfalla bianca (Piano e Voce), Tornare a te (Piano e Voce), Piccola stella, Vieni nel mio cuore, Alba, Pianeti, La stazione dei ricordi / Le solite paure, 22 settembre, Sogni appesi











