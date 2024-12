Scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne: chi è tra Ciro e Gianmarco

Con Uomini e Donne ancora in vacanza, in attesa delle nuove registrazioni, sul web si moltiplicano le indiscrezioni su quella che sarà la scelta di Martina De Ioannon. La tronista, dopo l’addio di Michele Longobardi e la richiesta di Francesca Sorrentino di poter conoscere altri corteggiatori, è l’unica che effettuerà una scelta nelle prossime settimane. Scelta che avverrà tra il napoletano Ciro e il romano Gianmarco che, seppur siano molto diversi l’uno dall’altro, sono riusciti a catturare l’attenzione di Martina. Nelle prime puntate di Uomini e Donne del 2025, Martina sarà alle prese con l’abbandono di Gianmarco che, di fronte ai dubbi della tronista sul suo interesse, preferirà abbandonare prima l’esterna.

Uomini e Donne, anticipazioni puntate gennaio 2025/ Gianmarco abbandona l'esterna: la reazione di Martina

Anche con Ciro vivrà momenti di tensione, ma anche molto emozionanti che permetteranno alla tronista di cancellare qualche dubbio. Tuttavia, tra i due, chi sarà la scelta di Martina? Il popolo del web è esattamente diviso a metà ma a svelare quella che dovrebbe essere la scelta del tronista è Alessandro Rosica.

Scelta Martina De Ioannon: la tronista esce con Gianmarco?

Secondo un’indiscrezione pubblicata tra le storie Instagram da Alessandro Rosica, la scelta di Martina De Ioannon sarà Gianmarco. La tronista l’avrebbe confidato agli amici anche se per il momento si tratta di un’indiscrezione non confermata. Martina, infatti, non ha ancora registrato la scelta e, ad oggi, non c’è neanche una data per la registrazione della suddetta scelta. Secondo Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo di Uomini e Donne, la scelta potrebbe essere registrata durante le prime registrazioni del 2025 ma non c’è ancora nessuna certezza.

Uomini e Donne, ex tronista insieme alla sua non scelta/ C'è qualcosa tra loro? Di chi si tratta

Martina, per il momento, non ha dato molti indizi su chi sceglierà avendo espresso interesse sia per Ciro che per Gianmarco. Quest’ultimo, pur essendo arrivato dopo, sembra avere molte possibilità di essere scelto.