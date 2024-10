Storie Italiane torna sul caso di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso da Sassuolo da 4 anni, e che la famiglia non ha mai smesso di cercare. L’avvocato dei Venturelli ha raccontato le ultime novità dicendo: “Il procedimento non è stato archiviato sono stati concessi altri 6 mesi di indagini suppletive e questo è un traguardo molto importante. La novità è che queste indagini sono state concesse per verificare le nostre segnalazioni direttamente pervenute dalla Romania quindi si attiverà finalmente l’Interpol per poter verificare queste segnalazioni, quindi un’attività molto importante”.

Roberta, la mamma di Alessandra Venturelli, è stata di recente proprio in Romania, a Bucarest, e ospite negli studi di Storie Italiane precisa: “Io rientro da Bucarest ma avrei voluto rimanere lì, ci sono tante persone che segnalano ed io ho avuto anche un’altra segnalazione appena terminato il collegamento con voi lunedì mattina. Abbiamo provato a verificare ma non è facile, è come cercare un ago in un pagliaio ma sono stata per 6 giorni a Bucarest con la sensazione costante di vedermelo sbucare fuori da un momento all’altro”, dice ancora la madre di Alessandro Venturelli.

SCOMPARSA ALESSANDRA VENTURELLI, UNA COPPIA L’HA VISTO IN ROMANIA?

Storie Italiane ha mandato in onda alcune segnalazioni che dimostrerebbero appunto come il ragazzo sarebbe proprio a Bucarest, avvistato da una coppia in particolare lo scorso mese di dicembre. Il riferimento è ad un giovane magro con i capelli corti, che camminerebbe lentamente e che capirebbe bene l’italiano.

Una segnalazione molto dettagliata e che veramente fa pensare ad Alessandro Venturelli e che ha indotto Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, ad esclamare: “Questa è la svolta e vedo la mamma di Alessandro per la prima volta con un viso diverso”.

SCOMPARSA ALESSANDRA VENTURELLI, IL PAPA’: “NON RIESCO A TRATTENERE L’EMOZIONE”

Roberto, il papà di Alessandro Venturelli, aggiunge: “Non riesco anche io a trattenere le emozioni, il fatto che si sia mossa anche la polizia europea è una cosa molto importante. Io credo che questa sia la volta buona che andrà a finire tutto bene”. Roberto è quindi tornato sul giorno della scomparsa di Alessandro Venturelli, di cui vi è anche un video.

“Quella mattina era stata molto travagliata, si era alzato male e aveva detto delle cose poco piacevoli alla madre. Nel pomeriggio la situazione sembrava normalizzata ma lo vedevo che aveva un atteggiamento molto furtivo. Si è tolto gli orecchini, si è tagliato le basette, poi si è preparato… un atteggiamento strano poi mi sono accorto che lui è sceso in cortile per fumare una sigaretta, l’ho seguito e mi sono accorto che aveva uno zainetto, e poi avviene la scena ripresa dalle telecamere, lui che tenta di scappare e io lo blocco.

SCOMPARSA ALESSANDRA VENTURELLI: IL PADRE RICORDA IL GIORNO DELLA SPARIZIONE

“Non c’era rabbia ma disperazione – ha continuato il papà di Alessandro Venturelli – perchè non sapevo cosa stesse succedendo, è una situazione che io non auguro di provare a nessuno. Secondo me c’era qualcuno che lo stava aspettando perchè non è possibile scomparire in quel modo, era una cosa programmata, lui doveva fare questa operazione quel giorno a quell’ora. E’ successo così in fretta che non ci siamo resi conti di quello che stesse succedendo e io sfido chiunque genitori a poter dire che avrebbe fatto qualcosa di diverso, sono situazioni che riesci a comprendere solo se le vivi”.

“Quel giorno ci siamo resi conto di quanti fossimo deboli, era una situazione ormai chiusa e nessuno poteva fare nulla di più. C’è stata una serie di eventi che io non sono riuscito a controllare e questa cosa mi da fastidio”. Storie Italiane ha mandato in onda anche un messaggio email inviato allo stesso programma, una nuova segnalazione da Bucarest sempre di un ragazzo molto simile esteticamente ad Alessandro Venturelli. La speranza è che, come sembra, siamo realmente vicini ad una svolta.